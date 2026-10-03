Lawina komentarzy ws. nowej pasji Nawrockiego. „Teraz są konie, potem będą słonie?”

„W jednej z prezydenckich rezydencji Kancelaria Prezydenta trzyma cztery konie. Dwa są dla Karola Nawrockiego i jego żony, jeden dla dziecka. Czwarty przeznaczony jest dla funkcjonariusza ochrony” – poinformowała w czwartek 1 października „Gazeta Wyborcza”. Temat wrócił w sobotę za sprawą wiceszefowej MEN. „Teraz są konie, potem będą słonie? Gdzie są granice tego, co państwo powinno fundować Prezydentowi dla niego i rodziny?” – napisała Katarzyna Lubnauer.

Wiceminister edukacji narodowej zastanawiała się „co jest jednak prywatnym hobby, a co zachcianką”. Dodała również sztag #HorseHobby. Chwilę później głos zaczęli zabierać kolejni członkowie koalicji rządzącej z Donaldem Tuskiem na czele. „Jeździłem słabo, ale za swoje” – napisał szef rządu pokazując swoje zdjęcie z przeszłości. „Teraz koń ujeżdża premiera!” – opowiedział Tuskowi profil Suwerennej Polski.

Karol Nawrocki i prezydenckie konie. Donald Tusk, Radosław Sikorski i Katarzyna Lubnauer reagują

– Słuchajcie, przepiękna polska jesień. Jesteśmy z Emikonem w Bieszczadach. Jest cudownie. Myślę, że jeździectwo to jest w ogóle jeden z najpiękniejszych sportów, ale nie trzeba wcale za to płacić z pieniędzy publicznych i nie trzeba trzymać koni w kancelarii – powiedział Adam Szłapka. „Też lubię konno” – przyznał Radosław Sikorski. Minister spraw zagranicznych także zamieścił fotografię z młodzieńczych lat.

„Koń jaki jest każdy widzi i potrafi zaabsorbować każdą sumę. To nie tylko codzienne utrzymanie ale kowal raz na sześć tygodni, szczepienia, dentysta, instruktor. Kiedy nie ma się czasu na jazdę musi zrobić to ktoś inny (koszt), inaczej koń będzie niebezpieczny” – wyjaśniała posłanka KO Joanna Kluzik-Rostkowska. „I ja jeździłem i też za swoje” – poinformował senator Koalicji Obywatelskiej Adam Szejnfeld. „Też lubię… Pod Trynidadem, Cuba” – zakończył były szef BBN Jacek Siewiera.

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