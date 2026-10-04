Zamienili część głosów Nawrockiego i Trzaskowskiego. Nowe informacje z prokuratury

Prokuratura Okręgowa w Siedlcach na początku września informowała o prowadzonym postepowaniu przygotowawczym ws. niedopełnienia obowiązków przez członków obwodowych komisji wyborczych podczas wyborów prezydenckich 2025. Sprawa dotyczyła przewodniczących, zastępców oraz członków obwodowych komisji wyborczych. Byli oni „funkcjonariuszami publicznymi zobowiązanymi do przeprowadzenia głosowania w obwodzie”.

Wybory prezydenckie 2025. Nierzetelnie przeliczyli głosy, ustalili wyniki i sporządzili protokoły

Czuwali również nad przestrzeganiem prawa wyborczego. Chodziło o nierzetelne: przeliczenie głosów, ustalenie wyników oraz sporządzenie oficjalnych protokołów. Wyrządzona została w ten sposób szkoda interesu zarówno publicznego, jak i poszczególnych kandydatów. Zniekształcono przez to wyniki wyborów Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego. Zarzuty w tej sprawie usłyszało 68 osób. 40 podejrzanych przyznało się do winy.

Chodzi o członków niektórych komisji wyborczych w Stoczku, Staninie, Mińsku Mazowieckim, Bychawie, Magnuszewie, Radomiu, Lublinie, Łaskarzewie, Stoczku Łukowskim, Poturzynie oraz Łęcznej. Wobec sześciu członków komisji w Stoczku skierowano akt oskarżenia. Z kolei wobec trzech osób w tym mieście skierowano wniosek o warunkowe umorzenie postepowania karnego. Podejrzanym grozi do dwóch lat więzienia.

Nawrocki kontra Trzaskowski. Członkowie komisji pomylili część głosów, nowe zarzuty prokuratury

Nowe informacje w sprawie przedstawił „Fakt”. Rzecznik siedleckiej prokuratury prok. Bartłomiej Świderski ujawnił, że liczba osób w tej sprawie, które usłyszały zarzuty nieumyślnego niedopełnienia obowiązków, wzrosła do 87. Zarzuty związane są z nierzetelnym: przeliczeniem głosów ważnych oraz nieważnych w II turze wyborów prezydenckich, a także sporządzenia protokołów głosowania.

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