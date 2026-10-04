Wiadomo, kto „przekroczył granicę” ws. Piątkowskiej. „Zwykła ściema, albo dotyczy innej redakcji”

Monika Piątkowska w sobotę 3 października poinformowała w mediach społecznościowych, że „nieznane osoby pojawiły się pod miejscem zamieszkania jej syna, obserwowały i usiłowały zrobić mu zdjęcia”. Kandydatka w wyborach na prezydenta Krakowa stanowczo zaprotestowała przeciwko takim praktykom. Podkreśliła, że jej dziecko nie jest osobą publiczną oraz zapowiedziała konsekwencje prawne. „Nie dam się zastraszyć i nie odstawię nogi” – zapewniła Piątkowska.

Polityk KO w niedzielę na konferencji prasowej podała, że pracownicy prawicowej telewizji wPolsce24 wtargnęli na strzeżone osiedle pod Warszawą, gdzie mieszka jej syn. Piątkowska uznała to za stalkowanie jej nastoletniego syna i zapewniła, że zgodnie z obietnicą podejmie kroki prawne. Stacja w sobotę wyemitowała materiał, że kandydatka w wyborach prezydenckich w Krakowie mieszka pod stolicą, na zamkniętym strzeżonym osiedlu. Sąsiedzi za wyjątkiem jednej osoby jej jednak nie kojarzyli.

Wybory prezydenta Krakowa. Monika Piątkowska oskarża telewizję wPolsce24. Jest oświadczenie

Redaktor naczelny telewizji wPolsce24 Jacek Karnowski zamieścił wyjaśniania na platformie X. Wyjaśnił, że reporter stacji „nie nagrywał, nie chciał nagrywać, nie szukał, nie wypatrywał pełnoletniego syna pani Moniki Piątkowskiej”. „Wjechał na osiedle i nagrał zwyczajową sondę wśród mieszkańców. Insynuacja dotyczącą syna jest albo zwykłą ściemą, albo dotyczy innej redakcji” – ocenił Karnowski.

W oświadczeniu redakcji pokreślono, że oskarżenia ze strony Piątkowskiej to „poważne nadużycie”. Zapewniono, że „nie ma żadnej kampanii przeciwko dzieciom”. „Zajęliśmy się osobą kandydatki na prezydenta Krakowa, jej deklarowanymi związkami z miastem oraz kwestią jej faktycznego miejsca zamieszkania” – czytamy. Zapewniono też, że „nie ma akceptacji dla fotografowania ani śledzenia osób niepublicznych, w szczególności dzieci”.

Burza po sondzie na zamkniętym osiedlu pod Warszawą. Poszło o dziecko senator KO

„Na osiedle nasza ekipa wjechała przez otwartą bramę, oznakowanym samochodem naszej stacji. Po osiedlu poruszaliśmy się z mikrofonem z identyfikatorem naszej stacji, co widać na nagraniach. O tym, że jest to prywatne, zamknięte osiedle ekipa dowiedziała się od ochroniarza, gdy po nagraniu materiału wyjeżdżała przez bramę główną” – brzmi fragment komunikatu. Reporter miał za zadanie nagranie tzw. sondy wśród losowo napotkanych mieszkańców osiedla.

„Wszelkie insynuacje, dotyczące obserwowania pełnoletniego syna kandydatki na prezydenta Krakowa i nagrywania są nieprawdziwe. Celem materiału dziennikarskiego nie było niepokojenie bliskich pani Moniki Piątkowskiej, a wykazanie, że mieszkając z dala od stolicy Małopolski, na prywatnym, strzeżonym osiedlu, realia jej świata są dalekie od problemów mieszkańców Krakowa” – zapewnia redakcja. Pod oświadczeniem podpisał się dyrektor programowy wPolsce24 Mariusz Pilis.

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