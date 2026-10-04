Nawrocki udaje się poza Polskę z wizytą, co z sędzią TK? „Prezydent ma wręcz obowiązek”

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta Marcin Przydacz podał na briefingu prasowym, że Karol Nawrocki wraz pierwszą damą udają się z wizytą na Filipiny. Będzie ona jednym z elementów kampanii Polski w ramach grupy G20. Współpracownik głowy państwa został zapytany, czy w tym tygodniu może się coś wydarzyć wokół Trybunału Konstytucyjnego w związku z posiedzeniem Sejmu. Chodzi o potencjalną ceremonię z udziałem Macieja Berka i ewentualne przesilenie.

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– No nie może dojść do żadnej ceremonii z udziałem Macieja Berka, bo pan prezydent wylatuje za granicę, a to co jeszcze ewentualnie mogłoby spowodować zbliżenie się pana Berka do Trybunału w sposób legalny, to jest kwestia zaprzysiężenia. No ona nie może się w najbliższych dniach odbyć z uwagi po prostu na obiektywny fakt braku obecności prezydenta w Polsce, a jak mówi przepis, ślubowanie składa się wobec prezydenta – wyjaśniał Przydacz.

– Jeśli nie ma prezydenta nie tylko w Pałacu Prezydenckim, ale w Polsce, to trudno jest mówić w takim wypadku o jakimkolwiek legalnym przyjmowaniu ślubowania. Natomiast jeśli jakieś będą próby happeningów z udziałem marszałka Czarzastego, jakieś próby ślubowania do kolumny, nie odpowiadam za to. Być może pan Berek już wielokrotnie składał te ślubowania, nie wiem komu, ale na pewno nie wyczerpywało to normy zapisanej przepisami ustawowymi – dodał szef BPM.

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Przydacz przekonywał, że „tutaj jest przepis absolutnie jasny”. Współpracownik Karola Nawrockiego wyjaśniał, że „ws. Berka są oczywiste wątpliwości co do braków formalnych, jeśli chodzi o jego staż jako radcy prawnego”. Przydacz powołując się na prof. Ryszarda Piotrowskiego tłumaczył, że „w tym wypadku Nawrocki ma wręcz obowiązek, wstrzymać się z przyjęciem ślubowania do czasu wyjaśnienia” nieścisłości.

– Na ten moment, tak jak ostatnio sprawdzałem, marszałek Sejmu nie wyjaśnił tych wątpliwości, a powinien przede wszystkim sprawdzić warunki formalne – powiedział Szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta. Przydacz wymieniał, że Berek w ostatnim czasie pracował jako „minister, polityk, czy urzędnik, a to jest zupełnie inny staż”. – Dopóki te wątpliwości nie zostaną wyjaśnione, to trudno, żeby mówić tutaj o jakimkolwiek legalnym działaniu – zakończył.

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