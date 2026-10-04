Sędzia zdecydował ws. listu żelaznego dla Romanowskiego. „Żurek się wkurzył, ale nie on jeden”

Sąd Okręgowy w Warszawie w środę 30 września wydał Marcinowi Romanowskiemu list żelazny. Waldemar Żurek zapowiedział, że prokuratura złoży zażalenie na tę decyzję. – Decyzja w sprawie Romanowskiego to dla nas kij w szprychy i to w momencie, gdy wszystko w temacie rozliczeń zaczynało już naprawdę dobrze wyglądać – powiedział jeden z ministrów w rozmowie z Interią. Rozmówca dodał, że minister sprawiedliwości „się wkurzył, ale nie on jeden”.

Konrad Mielcarek przyznał list żelazny Marcinowi Romanowskiemu. Waldemar Żurek się wściekł

W rządzie ma panować ogólne zirytowanie rozstrzygnięciem sądu. – To skandaliczna decyzja. Ktoś taki jak Romanowski nie powinien dostać żadnego listu żelaznego, tylko powinien być sprowadzony do Polski w kajdankach – wtórował wiceminister. Polityk przekonywał, że decyzja sądu i jej następstwa „będą szkodliwe dla kraju”. Krytyka pojawia się też pod adresem prokuratury w związku ze sprawą neosędziego Konrada Mielcarka.

– Zawiodła prokuratura, ale przede wszystkim to jest pokłosie dualizmu prawnego, do którego doprowadziło PiS przy swoich rządach. Od początku było wiadomo, że po to jest to systemowo tak ustawiane, żeby albo przejąć całkowicie wymiar sprawiedliwości w Polsce długofalowo, albo w przypadku przegranej móc grać właśnie takim dualizmem. W tym sensie w ogóle nie ma zaskoczenia, natomiast jest niesmak, że tak się wydarzyło – mówił inny wiceminister.

Prokuratura nie dopilnowała poręczenia majątkowego dla byłego wiceministra sprawiedliwości

Kolejny minister wskazuje na brak „ogarnięcia” w prokuraturze. – Nawet tego, żeby za Romanowskiego było poręczenie majątkowe nie dopilnowali. Teraz ta sprawa utknie, w ogóle nie będzie się już toczyć. Moim zdaniem, on nie wróci i w ogóle nic się już nie wydarzy – ocenił rozmówca. W Ministerstwie Sprawiedliwości panuje przekonanie, że „ruch sądu nie krzyżuje im planów, ale na pewno robi niepotrzebny ferment”.

– Jak się rozlicza wielu, to wielu chodzi po wolności. To drugi koniec tego kija. Nie chodzi o to, żeby każdy, kogo wyborcy nie lubią albo kto ich denerwuje, siedział w areszcie. Tak to nie wygląda, ale takie są emocje w elektoracie – wyjaśniała jedna z ważniejszych postaci w resorcie. Ostatni z rozmówców podsumował, że jeśli Romanowski będzie uciekać, to ludzie będą narzekać na prokuraturę, a w przypadku listu żelaznego i powrotu do Polski nastąpi irytacja, że polityka nie ma w więzieniu.

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