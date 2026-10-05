Sąd nie miał wątpliwości. Zapadł wyrok w sprawie Piątkowskiej i Gibały

Monika Piątkowska musi sprostować wypowiedź dotyczącą głosowań Łukasza Gibały jako krakowskiego radnego. Tak zdecydował w poniedziałek sąd w Krakowie, rozpatrując sprawę w trybie wyborczym. Wniosek złożył komitet jej rywala w wyborach na prezydenta miasta. Spór zaczął się po słowach Piątkowskiej podczas telewizyjnej debaty w „Śniadaniu Rymanowskiego”. Kandydatka powiedziała, że przeanalizowała głosowania Gibały i że jako radny „w większości” wstrzymywał się od głosu. Jego komitet zakwestionował tę wypowiedź i domagał się jej sprostowania.

Około 10 tys. głosowań w Krakowie. Komitet Gibały przedstawił wyliczenia

Przedstawiciele Gibały przekonywali, że sprawdzili około 10 tys. głosowań z kolejnych lat jego pracy w radzie miasta. Według przedstawionych przez nich danych udział głosów wstrzymujących się w żadnym z analizowanych lat nie przekraczał 20 proc.

To właśnie rozbieżność między tymi wyliczeniami a stwierdzeniem o wstrzymywaniu się „w większości” była przedmiotem wyborczego sporu. Komitet Gibały chciał publikacji sprostowania w mediach społecznościowych, telewizji oraz prasie.

We wniosku znalazło się również żądanie wpłaty 10 tys. zł na fundację wspierającą Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Prokocimiu.

Wcześniej to Gibała miał sprostować wypowiedź. Role były odwrócone

To kolejna sprawa sądowa między komitetami kandydatów przed drugą turą. W poprzednim postępowaniu z wnioskiem w trybie wyborczym wystąpił komitet Piątkowskiej.

Tamten spór dotyczył słów Gibały o współpracy jego rywalki z radnymi Koalicji Obywatelskiej. Sąd przychylił się do wniosku jej komitetu i nakazał Gibale sprostowanie wypowiedzi. Tamto rozstrzygnięcie nie było prawomocne.

Druga tura w Krakowie 11 października. Jakie wyniki mieli kandydaci?

W pierwszej turze wyborów Gibała wygrał i uzyskał 36,38 proc. poparcia, a Piątkowska 29,91 proc. Różnica między ich wynikami wyniosła 6,47 pkt proc. Teraz mieszkańcy będą musieli zdecydować w drugiej turze, kto z tej dwójki będzie decydować o losach i przyszłości Krakowa.

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