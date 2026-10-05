Święczkowski wykonał niespodziewany ruch ws. TK. Padło konkretne nazwisko

"Wobec bezprecedensowego ataku Prokuratury Krajowej wymierzonego w Trybunał Konstytucyjny, a w szczególności w Dyrektora Kancelarii i Komendanta Straży Trybunalskiej oraz ich zawieszenia w czynnościach służbowych, Bogdan Święczkowski podjął decyzje personalne" – poinformował Trybunał Konstytucyjny w komunikacie w mediach społecznościowych.

"Na czas nieobecności Dyrektora Kancelarii jego zastępowanie powierzył dotychczasowemu pracownikowi TK Pani Beacie Białowąs. Natomiast na stanowisku doradcy Prezesa TK ds. bezpieczeństwa Trybunału Konstytucyjnego zatrudniony został Pan Minister płk. Andrzej Stróżny" – dodano w oświadczeniu.

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