Marcin Przydacz przebywał w Waszyngtonie w związku ze spotkaniem poprzedzającym grudniowy szczyt G20 w Miami. Polskę na tym wydarzeniu ma reprezentować Karol Nawrocki.

Sikorski kpi z Przydacza. Poszło o pasek w TV Republika

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej poinformował, że „prowadził w Stanach Zjednoczonych rozmowy dotyczące kluczowych dla Polski kwestii bezpieczeństwa”.

W Białym Domu spotkał się z Michaelem Needhamem, zastępcą doradcy Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego. Z kolei w Departamencie Stanu rozmawiał z dwiema zastępczyniami sekretarza stanu Marco Rubio. Wśród poruszanych tematów miały się znaleźć m.in. obecność amerykańskich wojsk w Polsce, planowana stała baza, dostawy sprzętu wojskowego oraz inwestycje USA w naszym kraju.

Marcin Przydacz opowiadał o szczegółach wizyty w USA w Telewizji Republika. Uwagę zwrócił pasek informacyjny „Amerykanie zainteresowani zmianą premiera w Polsce”.

Radosław Sikorski wykorzystał okazję, aby zakpić z prezydenckiego ministra. „Uprzejmie informuję, że MSZ nie upoważniło europosła Adama Bielana do prowadzenia rozmów za granicą w sprawie składu rządu w Polsce” – komentował minister spraw zagranicznych.

Przydacz odpowiada Sikorskiemu. Wrócił temat ambasadorów

Tymczasem Marcin Przydacz zamieścił w mediach społecznościowych obszerny wpis dotyczący relacji z Radosławem Sikorskim i obsady polskich placówek dyplomatycznych. „Czy Polska może mieć dwóch ambasadorów w jednym państwie? Nie” – napisał.

Współpracownik Karola Nawrockiego stwierdził, że „w wielu państwach Polska ma nadal akredytowanych ambasadorów, którzy zostali wcześniej wezwani do kraju, ale nie zostali formalnie odwołani przez prezydenta”. Wśród wymienionych państw znalazły się m.in. Czechy, Słowacja, Portugalia, Jordania, Wielka Brytania, Litwa i Ukraina.

„Nie może więc być mowy o powoływaniu nowych ambasadorów, jeśli poprzedni nie zostali odwołani. Dziwie się, że Minister Spraw Zagranicznych tego nie wie. Być może powinien zapoznać się z przepisami prawa. Cóż szkodzi się dokształcić” – ironizował.

Przydacz uderza w szefa MSZ

W opinii szefa BMP rozwiązaniem mogłoby być przywrócenie prawidłowo powołanych ambasadorów na placówki i przeprowadzenie procedury ich odwołania zgodnie z obowiązującymi zasadami.

„Inną możliwością jest wypracowanie porozumienia w sprawie obsady placówek w zgodzie z prawem i tradycją. A na to Radosław Sikorski nie ma zgody premiera”.

Na koniec wpisu Marcin Przydacz oskarżył Radosława Sikorskiego o „paraliżowanie służby zagranicznej” i „ciągłe atakowanie prezydenta”. „Zgodę ma za to na ciągłe atakowanie prezydenta, paraliżowanie służby zagranicznej i pokazywanie swojego braku przywiązania do zasad kultury i demokratycznego państwa prawa” – komentował.

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