Mentzen jak Korwin-Mikke? W Konfederacji boją się „protokołu 2.0”

Konfederacja ma w ostatnim czasie spore powody do zadowolenia z powodu wyników sondaży, które regularnie dają partii trzecie miejsce. Średni wynik to około 14 proc., podczas gdy PiS oscyluje w okolicach 19 proc.

Wewnętrzna sytuacja wygląda jednak znacznie mniej spokojnie. Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen mają różne wizje, a ich zaplecza coraz częściej wbijają sobie szpilki.

Bosak i Mentzen na kursie kolizyjnym?

Do wyborów jednak muszą dotrwać razem. – Nie jesteśmy idiotami – mówi poseł Michał Wawer. Jego zdaniem rozpad formacji na tym etapie byłby politycznym samobójstwem. – Nie dalibyśmy rady w tej chwili pójść pod dwoma szyldami. Dla naszych wyborców istnieje tylko szyld Konfederacji – dodaje w rozmowie z „Newsweekiem”.

W Konfederacji słychać nawet głosy, że Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen się nie znoszą. Inni politycy przekonują jednak, że trudno mówić o otwartym konflikcie, skoro obaj coraz częściej po prostu grają własną grę. – Krzysiek to gracz widmo. Mniej ostry niż Mentzen, nie mówi otwartym tekstem, unika jasnych deklaracji, ale to nie oznacza słabości. Po jaką cholerę mu teraz sojusz z PiS? – mówi jeden z konfederatów o Bosaku.

Według prof. Radosława Markowskiego ewentualny rozłam w Konfederacji wydaje się dziś mało prawdopodobny. – To wciąż nie jest wielka partia, regularnie notuje około 12 proc. poparcia, dlatego wielu jej polityków rozumie, że przy obecnej ordynacji bardziej opłaca się iść razem niż osobno. Nie zmienia to jednak faktu, że wewnątrz partii wyraźnie wrze – tłumaczył w maju w rozmowie z „Wprost”.

Problem polega na tym, że Konfederacja potrafi potknąć się o własne nogi: spory personalne, kontrowersje wokół Przemysława Wiplera, sprawa jego fundacji i kontakty z biznesem kryptowalutowym. Co więcej, w Krakowie nie udało się zebrać wymaganej liczby ważnych podpisów pod kandydaturą Bartosza Bocheńczaka. W obozie Mentzena padło oskarżenie o sabotaż ze strony narodowców. Reakcja była natychmiastowa.

– To może niech swojego kumpla Berkowicza spytają, co opowiadał po Krakowie i jak krzyczał, że to on powinien być kandydatem, a nie Bocheńczak – odpowiadali narodowcy.

W Konfederacji boją się „protokołu 2.0”.

Jak donosi „Newsweek”, jeszcze większym źródłem napięć jest Sławomir Mentzen. Część jego współpracowników obawia się, że lider zaczyna powtarzać błędy Janusza Korwin-Mikkego. – Też czasem mam wrażenie, że gra na „protokół 2.0” – mówi jeden z polityków Nowej Nadziei.

Tak było przy propozycjach ograniczenia 800+, likwidacji 13. i 14. emerytury czy programu Dobry Start. Krzysztof Bosak szybko dystansował się od części tych pomysłów. Podobnie było przy kwestii obowiązkowych szkoleń wojskowych. Liderzy Konfederacji przedstawiali różne akcenty, choć obaj mówili o konieczności zmian.

Tymczasem Jarosław Kaczyński od dawna liczy na osłabienie Konfederacji i możliwość powyborczego porozumienia. – Odejście Mateusza Morawieckiego trochę nam ułatwiło sprawę – twierdzi polityk PiS.

Problem w tym, że Krzysztof Bosak niekoniecznie chce takiego układu. Konfederacja widzi bowiem szansę na wyprzedzenie PiS i przejęcie pozycji głównej siły prawicy.

Do tego dochodzi relacja z Karolem Nawrockim. Sławomir Mentzen, który wcześniej mocno wspierał obecnego prezydenta, ostatnio skrytykował jego decyzję dotyczącą ustawy o nadzwyczajnych zyskach.

– Nie przesadzajmy. Do wyborów jest rok, my się z prezydentem nie kłócimy, tylko pokazujemy, że będziemy bronić swoich przekonań. Moim zdaniem kompletnie nam to nie zaszkodzi. Będzie dobrze – przekonuje polityk Konfederacji.

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