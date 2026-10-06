O tym w oświadczeniu biskup nie wspomniał. Parafianie o intrydze wymierzonej w ks. Zborka

Odwołanie ks. Józefa Zborka, który przez 29 lat był proboszczem parafii św. Wawrzyńca w Grojcu koło Oświęcimia, wywołało protest wiernych. Duchowny opuścił parafię w sobotę, 3 października. Następnego dnia mieszkańcy zebrali się przed kościołem, oczekując wyjaśnień od biskupa Romana Pindela.

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Spotkanie przerodziło się w awanturę. Według oświadczenia diecezji część osób szarpała biskupa i towarzyszących mu księży, a następnie zablokowała im drogę w świątyni. Interweniowała policja, w tym negocjatorzy z Krakowa. Hierarcha opuścił plebanię około godz. 1 w nocy w asyście funkcjonariuszy.

Członkini rady parafialnej przyznała w rozmowie z Onetem, że wierni czują się odpowiedzialni za te wydarzenia. Podkreśliła, że proboszcz nigdy nie uczył ich rozwiązywania spraw siłą.

Dlaczego odwołano proboszcza Józefa Zborka? Nowe oświadczenie biskupa

W poniedziałek wieczorem biskup Pindel poinformował, że powodem odwołania były bardzo poważne nadużycia związane z pełnieniem funkcji. Według hierarchy ks. Zborek podczas spotkania przyznał, że popełnił poważne przestępstwo kanoniczne, i zgodził się opuścić parafię. Problem polega na tym, że w przytoczonym oświadczeniu nie wskazano, na czym miało polegać to przestępstwo. Wcześniej diecezja informowała o stwierdzonych i udowodnionych nieprawidłowościach, również bez podania szczegółów.

Sam ks. Zborek mówił wcześniej „Gazecie Krakowskiej”, że nie zna dokładnie zarzutów wobec siebie, bo kuria nie potrafi ich dostatecznie jasno przedstawić. Obecnie duchowny przebywa w rodzinnej Jabłonce.

Wierni bronią księdza i mówią o intrydze. „Kościół był dla ludzi”

Parafianie opisują ks. Zborka jako opiekuna lokalnej wspólnoty. Mieszkańcy Grojca i członkowie wspólnoty wspominają remonty kościołów i plebanii oraz pomoc osobom, których nie było stać na ślub czy pogrzeb.

— U nas kościół był dla ludzi, a nie ludzie dla kościoła — powiedział Onetowi jeden z mieszkańców.

Część wiernych wiąże odwołanie z domniemaną zazdrością okolicznych księży o frekwencję i ofiary. To ich interpretacja, której diecezja nie potwierdziła i raczej nigdy tego nie zrobi. Ale mieszkańcy Grojca, z którymi rozmawiał reporter Polsat News, mówili dokładnie o tych samych, małostkowych powodach. Parafianie uważają odwołanie ks. Zborka za przemyślaną, uknutą intrygę.

Spór trwał ponad dwa lata. Podpisy wiernych nie zmieniły decyzji

Pierwszą próbę usunięcia proboszcza kuria podjęła dwa i pół roku temu. Ks. Zborek odwołał się do Stolicy Apostolskiej. Dykasteria ds. Duchowieństwa odrzuciła jego zażalenie, a ostateczną decyzję podjął Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej. W marcu 2024 r. mieszkańcy złożyli w kurii 1,6 tys. podpisów w obronie księdza. Kolejna delegacja rozmawiała z jej przedstawicielami 29 września. Nie doprowadziło to do zmiany decyzji. Część rozgoryczonych parafian zapowiada teraz, że przestanie przychodzić do kościoła.

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