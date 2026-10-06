Czerwony dywan dla Nawrockich. Pierwsza dama skradła show!

Karol i Marta Nawroccy pojawili się w Manili w poniedziałek. Na lotnisku przygotowano uroczyste powitanie z udziałem przedstawicieli władz Filipin oraz wojskowej asysty. Był czerwony dywan, oficjalna ceremonia i tradycyjne filipińskie tańce.

Nawroccy z wizytą na Filipinach. Tak ich przywitano

Podczas oficjalnego powitania uwagę przyciągnęła również stylizacja pierwszej damy. Marta Nawrocka postawiła tym razem na jasny, kremowo-beżowy garnitur. Wybrała klasyczny komplet składający się z marynarki i spodni. Strój miał wyraźnie zaznaczoną konstrukcję, klasyczne klapy i długie rękawy, a spodnie lekko rozszerzały się ku dołowi. Całość utrzymana była w stonowanej kolorystyce.

Karol Nawrocki na FIlipinach. Program wizyty

Wydarzenie rozpoczęło kilkudniową wizytę, podczas której dojdzie m.in. do spotkania z prezydentem Ferdinandem Marcosem Jr.

Najważniejsza część rozmów politycznych odbędzie się we wtorek 6 października. Przywódcy mają spotkać się najpierw w wąskim gronie, a następnie do rozmów dołączą delegacje obu państw.

Dzień później Karol Nawrocki weźmie udział w otwarciu V Polsko–Filipińskiego Szczytu Biznesowego IT, spotka się z przedsiębiorcami oraz uczestnikami polsko-filipińskiego hackathonu. Prezydent odwiedzi również Uniwersytet Katolicki im. Świętego Tomasza, gdzie wygłosi wykład dla studentów. W programie wizyty znalazło się również miejsce na spotkanie z Polakami mieszkającymi na Filipinach.

W czwartek 8 października Karol Nawrocki pojawi się w bazie lotniczej im. płk. J. Villamora. Powód jest istotny dla polskiego przemysłu obronnego. Filipiny odebrały ostatnie siedem spośród 32 śmigłowców Black Hawk zamówionych w 2022 roku. Maszyny zostały wyprodukowane przez PZL Mielec. Łącznie, w ramach dwóch kontraktów, Polska dostarczyła Filipinom 48 śmigłowców tego typu.

Jaki jest cel wizyty Nawrockiego na Filipinach?

Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej tłumaczył, że jednym z głównych celów wizyty jest zwiększenie obecności Polski w Azji Południowo-Wschodniej i stworzenie nowych możliwości dla rodzimych firm.

Wskazywał, że Filipiny mogą być ważnym partnerem w działaniach Polski związanych z G20. – Filipiny przewodniczą w tym roku grupie ASEAN, grupie zrzeszającej państwa Azji Południowo-Wschodniej i zależy nam, aby w ramach aktywności Polski w G20 rozmawiać także i z tym silnie rozwijającym się regionem. Ta wizyta ma na celu de facto otwarcie drzwi dla biznesu – podkreślił współpracownik prezydenta.

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