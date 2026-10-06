Nie tylko Zełenski odesłał order. Do Nawrockiego wróciło znacznie więcej odznaczeń

W pierwszym roku urzędowania Karola Nawrockiego 14 osób zwróciło przyznane im odznaczenia. Kancelaria Prezydenta potwierdziła w oświadczeniu przesłanym redakcji portalu gazeta.pl, że chodzi o wyróżnienia nadane w latach 1984–2026. Wśród nich były m.in. Order Odrodzenia Polski, Order Zasługi RP, Krzyż Zasługi, Krzyż Wolności i Solidarności, Medal za Długoletnią Służbę oraz Gwiazda Iraku.

Odznaczenia wróciły do kancelarii Nawrockiego. Oddawali także Polacy

Urzędnicy KPRP podkreślili, że zwroty nie miały wspólnej podstawy. Części towarzyszyły listy wyjaśniające motywy, w tym protest przeciwko odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Inne odznaczenia przekazano bez szerszego uzasadnienia.

W czerwcu Nawrocki ogłosił decyzję o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego, przyznanego w 2023 r. Była to reakcja na nadanie przez ukraińskiego prezydenta jednej z jednostek wojskowych imienia „Bohaterów UPA”. W konsekwencji prezydent Ukrainy zwrócił odznaczenie do Polski za pośrednictwem poczty. Wśród osób, które odesłały polskie odznaczenia, znaleźli się m.in. były premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman, ambasador Wasyl Bodnar, Andrij Sybiha, Igor Żółkiew i Kyryło Budanow — przekazała kancelaria prezydenta.

Na podobny gest zdecydowali się też Polacy. Gazeta.pl opisuje m.in. przypadki znanego aktora odznaczonego Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz historyka i opozycjonistę z czasów PRL, który zwrócił dwa odznaczenia Orderu Odrodzenia Polski. Portal nie ujawnił jednak ich nazwisk.

Weteran odesłał Medal NATO. Kancelaria prezydenta nadała kolejny zwrot

Osobnym przypadkiem był ppłk rezerwy Maciej Moryc. W lutym zapowiedział odesłanie medalu za misję w Afganistanie. Zarzucał Nawrockiemu niewystarczającą reakcję na słowa Donalda Trumpa umniejszające rolę sojuszników. Kancelaria odesłała mu Medal NATO. Wyjaśniła, że nie jest to polskie odznaczenie państwowe ani wyróżnienie nadawane przez prezydenta RP. Jako właściwego adresata wskazała Biuro Sekretarza Generalnego NATO.

Nie każda zapowiedź zakończyła się zwrotem. Były poseł Piotr Fogler deklarował oddanie Złotego Krzyża Zasługi w proteście przeciwko decyzji dotyczącej Zełenskiego. Według kancelarii prezydenta odznaczenie do niej nie trafiło.

Czy zwrot oznacza utratę odznaczenia? Kancelaria prezydenta wyjaśnia

Prezydenccy urzędnicy zaznaczają, że samo odesłanie odznaki orderu lub odznaczenia nie wywołuje skutków prawnych. Osoby, które ją zwróciły, a nie zostały pozbawione wyróżnienia, nadal pozostają osobami odznaczonymi.

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