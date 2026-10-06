Policja rozpracowała proceder na ogromną skalę. Przestępców pogrążył jeden błąd

Firmy z różnych krajów Europy zlecały przewóz zakupionych towarów do odbiorców. Według ustaleń policji przesyłki były jednak przejmowane i trafiały do magazynów w okolicach Kalisza. Kontakt z organizatorami transportów urywał się. Straty w sprawie oszacowano na około milion euro. Po otrzymaniu zawiadomienia sprawą zajęli się funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną KRP Warszawa VII. Wspólnie z policjantami z Kalisza zweryfikowali informacje i ustalili osoby mogące mieć związek z oszustwem.

Zaginione przesyłki i urwany kontakt. Policja zatrzymała 4 osoby

Do zatrzymań doszło dzień po złożeniu zawiadomienia. W ręce policji trafili mężczyźni w wieku 34, 41, 45 i 51 lat. Jak ustalili funkcjonariusze, 41-latek udostępnił swoje dane osobowe innej osobie. Posłużyły one do zatrudnienia w firmie transportowej, a następnie do organizowania przewozów dla europejskich przedsiębiorstw.

Według śledczych zatrzymani 34-latek i 45-latek byli pracownikami magazynu, do którego trafiały przejmowane towary. Czwarty mężczyzna, 51-latek, jest właścicielem magazynów.

Zarzuty dla wszystkich zamieszanych w oszustwo transportowe

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe. Wszystkim przedstawiono zarzuty, ale zastosowane wobec nich środki zapobiegawcze są różne. 41-latek i 51-letni właściciel magazynów usłyszeli zarzuty pomocnictwa w oszustwie dotyczącym mienia znacznej wartości. Obaj zostali objęci policyjnym dozorem. Dwóm pracownikom magazynu zarzucono oszustwo dotyczące mienia znacznej wartości, popełnione w warunkach czynu ciągłego. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu.

Policja zaznacza, że sprawa ma charakter rozwojowy, co może oznaczać, że to jeszcze nie koniec zatrzymań w śledztwie. Dalsze postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe.

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