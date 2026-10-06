W sieci zawrzało po decyzji ws. Wałęsy. Stanowski nie gryzł się w język

24 września Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała o umorzeniu śledztwa dotyczącego zeznań Lecha Wałęsy z 2016 roku. Wkrótce w sieci zaczęły krążyć jednak interpretacje sugerujące, że śledczy uznali byłego prezydenta za osobę zbyt mało wykształconą, by w latach 70. pisać dokumenty SB.

Wałęsa zaatakowany po decyzji prokuratury. Burza w sieci

Po opublikowaniu komunikatu sieć zalała fala obraźliwych komentarzy pod adresem byłego prezydenta. Internauci używali słów „debil” czy „kretyn”, a to i tak są jedne z najłagodniejszych określeń, które pojawiły się w mediach społecznościowych.

Tak sprawę komentowali m.in. Robert Mazurek i Krzysztof Stanowski w „Kanale Zero”. „Prokuratura okręgowa, pod wodzą Waldemara Żurka uznała, że Lech Wałęsa nie mógł być »Bolkiem« szanowni państwo, bo Lech Wałęsa był analfabetą. Nie mógł napisać żadnego donosu, bo był na to za głupi” – kpili prezenterzy.

– Lech Wałęsa został pierwszą osobą w Polsce, która ma urzędowe zaświadczenie, że jest debilem – mówił Krzysztof Stanowski. Z kolei Robert Mazurek zwrócił się do byłego prezydenta słowami: jest pan niewinny, jest pan po prostu kretynem”.

Podobny przekaz pojawił się w wypowiedzi Patryka Jakiego. „Prokuratura Żurka i Tuska wydała oficjalne oświadczenie, w imieniu państwa, że to niemożliwe, żeby donosił na kolegów, ponieważ uwaga: "nie potrafił czytać i pisać, był analfabetą"” – stwierdził europoseł PiS.

Wałęsa stał się celem hejtu. Wszystko przez komunikat prokuratury

Tyle że z komunikatu prokuratury nie wynika, że Lech Wałęsa został uznany za „analfabetę”. Nie wynikało z niego również, że śledczy uznali Wałęsę za osobę, która nie potrafiła czytać i pisać.

Skąd więc wziął się ten hejt ze strony internautów? Śledczy użyli określenia „wtórny analfabetyzm”. Chodziło o zeznania osób, które znały polityka w latach 70. i opisywały jego ówczesny kontakt z pisaniem.

Twierdzili oni, że jako pracownik fizyczny stoczni miał wówczas stosunkowo rzadko pisać dłuższe teksty, a jego charakter pisma miał być prosty i mało wyrobiony. Ten szczegół miał znaczenie dla sprawy, ponieważ prokuratura próbowała znaleźć dokumenty, które można byłoby wykorzystać jako materiał porównawczy.

Całe postępowanie dotyczyło tego, czy Lech Wałęsa w 2016 roku złożył fałszywe zeznania, twierdząc, że nie pisał dokumentów znajdujących się w teczce „Bolka”. Nie było to nowe śledztwo mające rozstrzygnąć, czy Wałęsa był tajnym współpracownikiem SB.

Wcześniej biegli z krakowskiego Instytutu Ekspertyz Sądowych uznali, że część dokumentów została napisana przez Wałęsę. Na tej podstawie w 2023 roku skierowano do sądu akt oskarżenia.

Sąd miał jednak wątpliwości dotyczące ekspertyzy i nakazał prokuraturze uzupełnienie postępowania. Jednym z problemów był właśnie brak odpowiedniego materiału porównawczego z początku lat 70. Śledczy próbowali taki materiał znaleźć, ale ostatecznie się nie udało.

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