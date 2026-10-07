Uczniowie bez podręczników i zeszytów? MEN otrzymało nietypową petycję

Pismo wpłynęło do Ministerstwa Edukacji Narodowej 20 sierpnia. Inicjator zmian zawnioskował wprost „o podjęcie działań systemowych mających na celu zastąpienie tradycyjnych, papierowych podręczników oraz zeszytów cyfrowymi odpowiednikami (tabletami) w szkołach ponadpodstawowych” .

Książki i zeszyty zastąpią tablety? Do MEN wpłynęła zaskakująca petycja

Składający petycję zwrócił uwagę, że wdrożenie urządzeń cyfrowych do szkół przyniosłoby szereg korzyści. Wśród pozytywów wymieniono: zastąpienie ciężkiego plecaka jednym lekkim urządzeniem, co miałoby „realnie wpłynąć na profilaktykę wad postawy i zdrowie kręgosłupa”.

Wskazano również na „pozytywny bilans ekologiczny” . „Choć produkcja baterii litowych i sprzętu wiąże się z obciążeniem dla środowiska, w perspektywie kilkuletniej jest to rozwiązanie znacznie bardziej ekologiczne. Jeden tablet służy przez lata, eliminując coroczną wycinkę drzew, chemiczny proces produkcji papieru oraz masowe wyrzucanie zużytych zeszytów i podręczników” .

Kolejną zaletą byłaby oszczędność finansowa. „Cyfryzacja zmniejszy coroczne obciążenie budżetów domowych związane z zakupem drożejących drukowanych kompletów książek” . Miałoby to również zapobiegać wykluczeniu – „gwarantowany dostęp do jednakowego sprzętu wyrówna szanse edukacyjne uczniów z różnych regionów kraju” – czytamy w petycji .

Autor zwrócił też uwagę, że „materiały cyfrowe pozwalają na błyskawiczne aktualizacje treści bez konieczności kosztownego przedruku całych nakładów” , a „wczesna nauka pracy z narzędziami cyfrowymi i higieny cyfrowej lepiej przygotowuje uczniów do wymogów współczesnego rynku pracy” .

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Inicjator petycji zwrócił się do ministerstwa z prośbą „o rozważenie możliwości uwzględnienia tego kierunku w rządowych programach dofinansowań oraz strategii cyfryzacji polskiej oświaty” . Jednocześnie nie wskazała, w jaki sposób proponowane działania mogłyby zostać przeprowadzone.

Resort przekazał, że „petycja zostanie rozpatrzona zgodnie z przepisami ustawy o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) w określonym ustawowo czasie, jednak nie później niż do 20 listopada 2026 r”..

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