Brat gwiazdy TV Republika ambasadorem w USA? Wymowna reakcja MSZ

W poniedziałek 5 października Radosław Sikorski ujawnił, że nazwisko Nikodema Rachonia pojawiło się w kontekście nominacji na ambasadora Polski w USA.

Nawrocki zaproponował Rachonia na ambasadora w USA?

Szef MSZ przekazał, że Karol Nawrocki miał zaproponować, aby to właśnie jego doradca, a prywatnie brat gwiazdora TV Republiki Michała Rachonia, pokierował pracami polskiej placówki w Waszyngtonie.

„Teraz rozumiem, jakie zadania miał realizować w Waszyngtonie Nikodem Rachoń, zaproponowany mi przez Karola Nawrockiego na ambasadora RP w USA” – napisał minister.

Szef MSZ odniósł się w ten sposób do doniesień dotyczących spotkania Donalda Trumpa z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Według informacji przekazanych przez Dominikę Wielowieyską z TOK FM, w organizacji rozmowy miał uczestniczyć także Nikodem Rachoń.

Przydacz reaguje na doniesienia Sikorskiego

Na reakcję Pałacu Prezydenckiego nie trzeba było długo czekać. Marcin Przydacz zakwestionował wersję przedstawioną przez szefa polskiej dyplomacji. „Uprzejmie informuję, że porozumienie w sprawie ambasadorów zostało zaakceptowane przez Radosława Sikorskiego. Zablokował je premier Donald Tusk. Jedną z ambasad uzgodnionych była ta w Waszyngtonie” – napisał.

Prezydencki minister przedstawił następnie dwa możliwe warianty wydarzeń. „Pierwszy: Radosław Sikorski zgodził się na Nikodema Rachonia w Waszyngtonie, ale zablokował to premier lub drugi: Nikodem Rachoń nie był tym uzgodnionym kandydatem (było inne nazwisko) a Radosław Sikorski kłamie. Ja się przychylam do tej drugiej możliwości, a państwo? Radosław Sikorski kłamie czy zgodził się na Nikodema Rachonia w Waszyngtonie?” – zastanawiał się polityk.

Przydacz uderza w Sikorskiego. Rzecznik MSZ odpowiada

Na tym wymiana zdań się jednak nie skończyła. Do sporu włączył się rzecznik MSZ. Maciej Wewiór zwrócił uwagę na fakt, że „Marcin Przydacz nie uczestniczył w spotkaniach prezydenta z Radosławem Sikorskim, podczas których miały być omawiane nominacje ambasadorskie”.

„Są więc tylko dwie możliwości. Marcinowi Przydaczowi nikt w Pałacu nie powiedział, co faktycznie działo się na tych spotkaniach, więc teraz wymyśla. Albo Marcinowi Przydaczowi powiedziano, jak było, a on mimo to próbuje sabotować polską dyplomację. Ja się przychylam do tego, że obie opcje szkodzą interesom Polski, a państwo? Marcin Przydacz specjalnie sabotuje czy nie wie, co mówi?” – dopytywał przedstawiciel resortu.

W opinii rzecznika MSZ „jedno jest pewne: to ciągła próba odwracania uwagi od tego, że prezydent blokuje powołania 46 ambasadorów od 426 dni”.

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