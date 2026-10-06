Nikt nie widział prezydenta na koniu. Jak to możliwe? „Ośrodek jest strzeżony, ma ze 100 ha”
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Nikt nie widział prezydenta na koniu. Jak to możliwe? „Ośrodek jest strzeżony, ma ze 100 ha”

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Karol Nawrocki
Karol Nawrocki Źródło: Shutterstock / Longfin Media
We wsi Promnik jest ośrodek jeździecki, w którym znajdują się prezydenckie konie. Czy mieszkańcy widzieli kiedykolwiek galopującego Karola Nawrockiego? – Chciałabym – przyznała anonimowo współwłaścicielka okolicznej stajni.

Prezydencka rezydencja na Mazowszu przykuła uwagę opinii publicznej po tym, jak dziennik „Gazeta Wyborcza” ujawnił, iż na jej terenie znajdują się konie Karola i Marty Nawrockich, a także kucyk ich córki – Kasi. Komentator polityczny Piotr Leski szacował – na podstawie analizy jawnych wydatków Centrum Obsługi KPRP – że od lipca na m.in. opiekę nad zwierzętami czy zakup paszy Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczyła ok. 54 tys. zł. Biuro prasowe tłumaczyło, że w dyspozycji CO KPRP pozostają trzy zwierzęta: kuc Edzio, koń fryzyjski – Ramzes i koń huculski – Aramis. Z informacji, które podawał rzecznik Rafał Leśkiewicz, wynika, że konie w rezydencji obecne były już za kadencji Andrzeja Dudy, jednak dwa zakupione zostały w ostatnim czasie.

Promnik to miejscowość, która znajduje się ok. 90 km od Warszawy. Mieszkańcy wsi byli zaskoczeni faktem, że właśnie tam konno jeździć ma sam prezydent (z pierwszą damą u boku). – Nigdy nikt nie pochwalił się, że widział prezydenta jadącego konno. A mamy wśród radnych osoby trzymające konie. Ośrodek w Promniku jest strzeżony i to pozwala zachować prywatność – wyjaśniła Monika Paśnik, sekretarz gminy Wilga (cytat za Wirtualną Polską).

„Ośrodek jest strzeżony i ogrodzony”

Portal WP rozmawiał też ze współwłaścicielką pobliskiej stajni, która zaznaczyła, że „nigdy nie widziała” głowy państwa na koniu. – Ale z ciekawości chciałabym zobaczyć, jak jeździ prezydent – przyznała.

Gdy redakcja w końcu trafiła na kogoś, kto zdawał się wiedzieć coś więcej, osoba ta ostatecznie odmówiła komentarza. – Nie będę się wypowiadać – usłyszeli dziennikarze.

Czy to, że Nawrockiego nikt nie widział, oznacza, że nie jeździ tam konno? Niekoniecznie. – Nie słyszałem, żeby którykolwiek z jeźdźców mówił, że widział prezydenta. Ośrodek jest strzeżony i ogrodzony, zajmuje ze 100 ha. Prezydent, o ile jeździ, ma do dyspozycji teren, którego nie musi opuszczać. Można tam jeździć nawet 2 godz. i nie trzeba wyjeżdżać na zewnątrz – zabrał głos jeden z hodowców

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Źródło: WP