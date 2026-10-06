Nikt nie widział prezydenta na koniu. Jak to możliwe? „Ośrodek jest strzeżony, ma ze 100 ha”

Prezydencka rezydencja na Mazowszu przykuła uwagę opinii publicznej po tym, jak dziennik „Gazeta Wyborcza” ujawnił, iż na jej terenie znajdują się konie Karola i Marty Nawrockich, a także kucyk ich córki – Kasi. Komentator polityczny Piotr Leski szacował – na podstawie analizy jawnych wydatków Centrum Obsługi KPRP – że od lipca na m.in. opiekę nad zwierzętami czy zakup paszy Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczyła ok. 54 tys. zł. Biuro prasowe tłumaczyło, że w dyspozycji CO KPRP pozostają trzy zwierzęta: kuc Edzio, koń fryzyjski – Ramzes i koń huculski – Aramis. Z informacji, które podawał rzecznik Rafał Leśkiewicz, wynika, że konie w rezydencji obecne były już za kadencji Andrzeja Dudy, jednak dwa zakupione zostały w ostatnim czasie.

Promnik to miejscowość, która znajduje się ok. 90 km od Warszawy. Mieszkańcy wsi byli zaskoczeni faktem, że właśnie tam konno jeździć ma sam prezydent (z pierwszą damą u boku). – Nigdy nikt nie pochwalił się, że widział prezydenta jadącego konno. A mamy wśród radnych osoby trzymające konie. Ośrodek w Promniku jest strzeżony i to pozwala zachować prywatność – wyjaśniła Monika Paśnik, sekretarz gminy Wilga (cytat za Wirtualną Polską).

„Ośrodek jest strzeżony i ogrodzony”

Portal WP rozmawiał też ze współwłaścicielką pobliskiej stajni, która zaznaczyła, że „nigdy nie widziała” głowy państwa na koniu. – Ale z ciekawości chciałabym zobaczyć, jak jeździ prezydent – przyznała.

Gdy redakcja w końcu trafiła na kogoś, kto zdawał się wiedzieć coś więcej, osoba ta ostatecznie odmówiła komentarza. – Nie będę się wypowiadać – usłyszeli dziennikarze.

Czy to, że Nawrockiego nikt nie widział, oznacza, że nie jeździ tam konno? Niekoniecznie. – Nie słyszałem, żeby którykolwiek z jeźdźców mówił, że widział prezydenta. Ośrodek jest strzeżony i ogrodzony, zajmuje ze 100 ha. Prezydent, o ile jeździ, ma do dyspozycji teren, którego nie musi opuszczać. Można tam jeździć nawet 2 godz. i nie trzeba wyjeżdżać na zewnątrz – zabrał głos jeden z hodowców

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