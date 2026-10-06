Romanowski jednak bez listu żelaznego? Prokuratura wykonała ruch w tej sprawie

Decyzję o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiego Sąd Okręgowy w Warszawie wydał 30 września. Już wtedy przedstawiciele władz mówili o możliwym zażaleniu, a liczni komentatorzy krytykowali pomysł z uprzywilejowaniem posła PiS.

List żelazny dla Romanowskiego. Jest zażalenie

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek zwracał uwagę na autora postanowienia. Nazywał go „neosędzią ze stajni Ziobry” i stwierdzał, że prokuratura powinna zażalić jego decyzję. Jego apel został wysłuchany.

We wtorek 6 października prokurator z Zespołu Śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej skierował Sądu Apelacyjnego w Warszawie – za pośrednictwem Sądu Okręgowego w Warszawie – zażalenie na postanowienie z 30 września 2026 roku o wydaniu podejrzanemu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Prokurator zwrócił uwagę na dwie kwestie. Napisał w zażaleniu o błędzie w ustaleniach faktycznych oraz o „obrazie przepisów postępowania”.

„W ocenie prokuratora Sąd błędnie przyjął, że ustały okoliczności uzasadniające realną obawę bezprawnego utrudniania postępowania przez Marcina Romanowskiego oraz że będzie on przestrzegał warunków listu żelaznego. Prokurator wskazał w szczególności na dotychczasową postawę podejrzanego, jego ucieczkę z Polski na Węgry, a następnie z Węgier w nieustalonym kierunku, kwestionowanie legalności działania polskich organów oraz posługiwanie się dokumentem wystawionym na dane innej osoby” – czytamy.

Prokurator zwrócił dalej uwagę, że zabrakło jednej z podstawowych przesłanek wydania listu żelaznego. Chodzi o wskazanie, że Romanowski przebywa za granicą. „Sąd nie wskazał jednak konkretnych dowodów potwierdzających aktualny pobyt podejrzanego poza granicami kraju” – czytamy dalej.

Romanowski jest w Naddniestrzu? „Nie potwierdzono”

„We wniosku Marcin Romanowski wskazał, iż przebywa na terytorium Naddniestrza. Okoliczność ta nie została potwierdzona w toku śledztwa. Z uzyskanych danych wynika, iż nie potwierdzono, aby podejrzany przekraczał granicę Republiki Mołdawii, na terenie której znajduje się Naddniestrze” – dodawano.

Zwrócono uwagę, że fakt przebywania za granicą powinien mieć oparcie w konkretnych ustaleniach faktycznych, a nie jedynie w oświadczeniu podejrzanego. Śledczy podkreślają, że aktualne miejsce pobytu podejrzanego pozostaje nieznane. „W ocenie prokuratora kategoryczne przyjęcie przez sąd, że podejrzany aktualnie przebywa za granicą, miało charakter dowolny i nie znajdowało dostatecznego oparcia w materiale dowodowym” – czytamy w zażaleniu.

„Zarzut obrazy przepisów postępowania dotyczył naruszenia art. 281 § 2 k.p.k. Przepis ten stanowi, że w postępowaniu przygotowawczym list żelazny może być wydany »na wniosek prokuratora albo przy braku jego sprzeciwu«. Prokurator złożył sprzeciw wobec wydania Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego. W ocenie prokuratora złożenie sprzeciwu wyłącza możliwość wydania listu żelaznego przez sąd w toku postępowania przygotowawczego” – podkreślała prokuratura.

Prokurator wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez nieuwzględnienie wniosku Marcina Romanowskiego i odmowę wydania mu listu żelaznego, ewentualnie o uchylenie postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji.

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