Kolejny dziennikarz opuścił szeregi redakcji TV Republika. „Próbowali go zatrzymać”

Łukasz Bednarz – bo o nim mowa – w TVP Info pracował za czasów, gdy rządy sprawowała Zjednoczona Prawica. Był też w kierownictwie Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, gdy dyrektorem TAI był Jarosław Olechowski – obecnie szef wydawców stacji Tomasza Sakiewicza.

O tym, że Bednarz opuścił szeregi Telewizji Republika, do której dołączył po TVP, poinformowały Wirtualne Media. „Z naszych informacji wynika, że przełożeni próbowali go zatrzymać” – wynika z ustaleń redakcji portalu.

W Republice Bednarz pełnił funkcję wydawcy dnia. WM przypomniały, jak po zatrudnieniu przez stację wypowiadał się o nim (były już) szef. – Współpracowałem z Łukaszem Bednarzem przez wiele lat w TVP Info, gdzie był dziennikarzem i wydawcą. To człowiek, który umie robić newsy i zna się na telewizji informacyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie – zachwalał jego osobę Olechowski.

Z konserwatywnym medium redaktor współpracował od ok. roku.

To kolejne odejście z TV Republika w ostatnim czasie

Przed Bednarzem z Republiki odszedł Maciej Strug, który prowadził podsumowanie dnia w formie programu „Republika Wieczór”. Dziennikarz był wcześniej związany z TVP1, gdzie za rządów Prawa i Sprawiedliwości pracował jako reporter „Teleexpressu”.

– Mogę potwierdzić, że z końcem września kończę współpracę z Republiką. Powodów nie będę komentował. O moich dalszych planach będę dawał znać w październiku – informował w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

A co z Boguszem Jankowskim? WM podawały, że miał on przestać pojawiać się w redakcji.

Portal poprosił go o komentarz. Na pytanie, czy zamierza dalej współpracować z telewizją Sakiewicza, syn Grzegorza Jankowskiego (popularnego dziennikarza Polsatu News) odpowiedział krótko: „Nic mi nie wiadomo”.

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