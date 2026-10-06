Historyczna wizyta Karola i Marty Nawrockich. Tak stylistka oceniła pierwszą damę

W dniach 6-8 października 2026 r. Karol Nawrocki i pierwsza dama składają oficjalną wizytę w Republice Filipin. – Polska i Filipiny utrzymują stosunki dyplomatyczne od 1973 r. Przez te lata zbudowaliśmy dobre relacje, wolne od sporów i wolne od obciążeń. Dzisiaj chcemy i właściwie otwieramy ich nowy rozdział. Polska jest zainteresowana podniesieniem naszych relacji do poziomu partnerstwa strategicznego – powiedział prezydent Polski. Jak zaznaczył, obecna wizyta ma szczególne znacznie, ponieważ jest pierwszą wizytą urzędującego prezydenta RP na Filipinach.

– Ważnym tematem naszej rozmowy była również współpraca gospodarcza (…). Polska jest dziś dwudziestą gospodarką świata i zabiega o stałą obecność w formacie G20, szczególnie w związku ze szczytem ASEAN w Manili. Dla Polski ma to ważne znaczenie, bowiem tutaj, w Manili, spotkają się przedstawiciele wszystkich najsilniejszych gospodarek Azji Południowo-Wschodniej – podkreślił Karol Nawrocki.

Karol Nawrocki i Marta Nawrocka na Filipinach. Tak stylistka oceniła pierwszą damę

Przy tego typu wydarzeniach do głosu dochodzą nie tylko polityczne aspekty, ale także te dotyczące wizerunku. Dorota Goldpoint, stylistka i projektantka, oceniła strój pierwszej damy.

– To bardzo udana stylizacja na rozpoczęcie wizyty na Filipinach. Szczególnie dobrze oceniam fason spódnicy — miękka linia, długość midi i lekko rozszerzający się dół bardzo dobrze współgrają z sylwetką pierwszej damy i nadają jej lekkości. Moją uwagę zwraca przede wszystkim żakiet. Jest świetnie dopasowany, podkreśla talię, a rząd obciąganych tkaniną guzików oraz nietypowy, szeroko poprowadzony kołnierz nadają mu charakteru – powiedziała w rozmowie z Plejadą.

– Widzę w tych detalach subtelne nawiązanie do estetyki i tradycyjnego stroju Filipin — nie jest ono dosłowne, dzięki czemu całość pozostaje bardzo europejska i elegancka, a jednocześnie dobrze wpisuje się w charakter wizyty. Kolor również uważam za trafiony – kontynuowała ekspertka. – Jest stonowany, spokojny i dyplomatyczny, ale dzięki interesującej konstrukcji żakietu stylizacja nie staje się zachowawcza. To dobry przykład tego, że podczas oficjalnej wizyty można odwołać się do kultury gospodarzy detalem i formą, bez potrzeby sięgania po mocne kolory czy oczywiste symbole – kończy wątek.

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