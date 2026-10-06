Grupa TVN ma nowego właściciela. MAP zamierza wszcząć postępowanie

Strona polska nie zamierza pozostawić bez reakcji sprawy głośnej fuzji spółek: Paramount (obecnie Skydance) z Warner Bros. Transakcja opiewająca na ponad 110 mld dol. (prawie 430 mld zł) została właśnie sfinalizowana – o czym we wtorek (6 października) poinformował sam medialny gigant. – Dzisiaj jest historyczny dzień – stwierdził wyraźnie zachwycony prezes David Ellison.

Sprawie przyjrzeć chce się ministerstwo aktywów państwowych. Szef resortu – Wojciech Balczun – jako organ kontroli „będzie zobowiązany do przeprowadzenia postępowania administracyjnego ws. w celu weryfikacji wpływu dokonanej transakcji na bezpieczeństwo lub porządek publiczny w Polsce”. „Czas na przeprowadzenie postępowania to 90 dni od daty otrzymania zawiadomienia” – poinformował dyrektor Departamentu Komunikacji w MAP (cytat za PAP).

Powód jest prosty – chodzi o polską, prywatną telewizję informacyjną – TVN24.

„MAP może nakazać zbycie akcji spółki TVN S.A”.

Przemysław Kuk wyjaśnił, że przejęcie Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance „oznaczać będzie nabycie pośredniej dominacji nad spółką TVN w rozumieniu ustawy (...) o kontroli niektórych inwestycji”.

Po otrzymaniu zawiadomienia szef resortu uruchomi postępowanie, które może skończyć się różnie. W pierwszym scenariuszu zapadnie decyzja o „niestwierdzeniu niedopuszczalności wykonywania przez dotychczasowego akcjonariusza spółki TVN S.A. praw z akcji” – dowiedziała się Polska Agencja Prasowa. To finał, który byłby po myśli Amerykanów. Jest jednak drugi scenariusz, który mówi o „stwierdzeniu niedopuszczalności wykonywania przez dotychczasowego akcjonariusza spółki TVN S.A. praw z akcji”. Co wtedy?

„W takim przypadku MAP może nakazać zbycie akcji spółki TVN S.A. w wyznaczonym terminie” – wskazał Kuk.

Fuzja Paramount i Warner Bros. „Ambicja stała się rzeczywistością”

Jak przekazaliśmy wcześniej, Warner Bros. Discovery (w tym Grupa TVN) zmienił właściciela na Paramount. Po sfinalizowaniu transakcji korporacja przemianowana została na Skydance.

– Dzisiaj jest historyczny dzień – nie tylko dla Skydance, ale dla całej naszej branży. Od samego początku naszą ambicją było połączenie tych dwóch uznanych studiów i stworzenie silniejszego konkurenta, dysponującego talentem, zasobami i zasięgiem, by opowiadać wspaniałe historie w każdym gatunku, na każdej platformie – dla odbiorców na całym świecie. Teraz ta ambicja stała się rzeczywistością – powiedział dyrektor generalny medialnego giganta w komunikacie prasowym informującym o fuzji.

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