PiS chciało w USA rozbijać polski rząd? Joński grzmi w Strasburgu, Nawrocki chce notatki

Europoseł Adam Bielan został oskarżony przez europosła Dariusza Jońskiego o rozmowy w USA na temat zmiany rządu w Polsce. Swoje zarzuty Joński przedstawił we wtorek 6 października w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Podkreślał, że jest to coś, co musi niepokoić i nazwał zachowanie polityka PiS „zdradą”.

Joński oskarża Bielana o zdradę. Namawiał USA do ingerencji?

– Jesteśmy dokładnie przed salą Parlamentu Europejskiego, gdzie wszyscy europarlamentarzyści robią wszystko, żeby Europa była zjednoczona, silna, mocna, bezpieczna i nikomu do głowy by nie wpadło, żeby jechać gdziekolwiek poza UE i namawiać kogokolwiek, żeby angażował się i żeby to zaangażowanie było po to, żeby wymieniać jednego czy drugiego premiera bądź wicepremiera rządu jednego z krajów Unii Europejskiej – zaznaczył Joński.

– To jest po prostu zdrada, bo tego inaczej nie można nazwać – mówił dalej europoseł KO. – Jest absolutnie nieakceptowalne, żeby ktokolwiek jeździł poza Polskę i próbował w jakikolwiek sposób wykorzystywać swoją funkcję, (…) żeby próbować wpływać na losy legalnie wybranego rządu – powtarzał.

Z kolegą z partii zgodził się obecny na konferencji prasowej Michał Szczerba. Jak mówił, doszło do „próby włączenia czynników zewnętrznych w kwestie bezpieczeństwa Polski” i „próby destabilizowania funkcjonowania polskiego rządu w sytuacji absolutnie kryzysowej, jeśli chodzi o kwestie geopolityczne”.

Bielan komentuje aferę. „Nie ja skarżyłem się administracji Obamy”

Również w Strasburgu do sprawy odniósł się sam Adam Bielan. Zaczął od podkreślenia swoich dobrych koneksji w USA. Ujawnił następnie, że jeden z bardzo bliskich współpracowników Władysława Kosiniaka-Kamysza zwrócił się do niego z prośbą o pomoc w umówieniu spotkania z prezydentem Trumpem.

– Dlaczego do mnie? Zapewne dlatego, że obecny kierownik placówki w Waszyngtonie nie ma praktycznie żadnych kontaktów w Białym Domu. Podobnie jak minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który jak wiemy, nie tylko nie może wejść do Białego Domu, ale posuwa się do tego, że nagrywa filmiki spod Białego Domu, przekonując opinię publiczną, że jest w środku – wbijał szpilę. Podkreślił, że zorganizował wspomniane spotkanie szefowi MON.

Do samych oskarżeń nie odnosił się wprost. Wyraził jedynie nadzieję, „że ten bardzo szkodliwy rząd obalą Polacy w wyborach, które odbędą się najpóźniej w przyszłym roku”. Dziennikarze i internauci nie dawali jednak spokoju politykowi PiS, dlatego do sprawy wrócił jeszcze na X.

„Skoro Donald Tusk twierdzi, że rozmowa Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem nie dotyczyła amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce, czas przeciąć spekulacje” – napisał, po czym poprosił Kosiniaka-Kamysza o ujawnienie treści rozmowy i zaprzeczenie rzekomym „szantażom” Donalda Trumpa.

„A tym, którzy dziś pouczają mnie w sprawie patriotyzmu i relacji z naszymi sojusznikami, przypomnę: to nie ja mówiłem, że nie chcę w Polsce amerykańskich baz przenoszonych z Niemiec. Nie ja skarżyłem się administracji Baracka Obamy na polski rząd. Nie ja ustawiałem Radosława Sikorskiego na trawniku przed Białym Domem. I nie ja mówiłem, że „polskość to nienormalność”” – podsumował.

Nawrocki reaguje. Chce notatki od Kosiniaka-Kamysza

Część mediów informowała nieoficjalnie, że na marcowym spotkaniu Donald Trump namawiał Władysława Kosiniaka-Kamysza do wyjścia z rządu i rozbicia Koalicji 15 października. Pytany o tę kwestię Karol Nawrocki stwierdził, że nie dostał żadnej notatki od szefa MON na temat tej rozmowy.

– Myślę, że powinniśmy dostać notatkę z tego spotkania: wicepremier polskiego rządu, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, od swojego kolegi, wicepremiera tego samego rządu, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. I ja, jako prezydent Polski – mówił prezydent podczas konferencji prasowej na Filipinach, gdzie przebywa obecnie z wizytą.

– Trzeba pytać pana premiera. Nie wiem, jaką wiedzę na ten temat ma premier Donald Tusk. Dla Polski to dobrze, jak prezydent, ale także minister obrony spotykają się z przedstawicielami administracji amerykańskiej, w tym z prezydentem Stanów Zjednoczonych – dodawał.

Czytaj też:

Karol Nawrocki wykonał niespodziewany ruch. Konstytucjonalista reaguje Czytaj też:

Polska wzmocni pozycję wobec Niemiec? Zagraniczny ekspert o budowie Fort Trump