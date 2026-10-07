Karol Nawrocki „zablokuje” Macieja Berka? Sędzia TK: Byłem w jego sytuacji
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Karol Nawrocki „zablokuje” Macieja Berka? Sędzia TK: Byłem w jego sytuacji

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Karol Nawrocki i Maciej Berek
Karol Nawrocki i Maciej Berek Źródło: PAP/EPA / Rolex Dela Pena / Newspix / Damian Burzykowski
Maciej Berek wciąż nie dostał zaproszenia od Karola Nawrockiego, aby mógł złożyć ślubowanie na sędziego TK. Do sprawy odniósł się Sławomir Patyra.

Maciej Berek wciąż nie dostał zaproszenia od Karola Nawrockiego do złożenia ślubowania na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jak ustaliło RMF FM, najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, że Berek złoży uroczyste ślubowanie w Sali Kolumnowej w Sejmie, podobnie jak wcześniej grupa sędziów, którzy również nie doczekali się zaproszenia od głowy państwa. Z nieoficjalnych ustaleń mediów wynika, że istnieje także możliwość, że Maciej Berek złoży oświadczenie o ślubowaniu w obecności notariusza i prześle je do Kancelarii Prezydenta.

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O to, jak długo Maciej Berek powinien czekać na ruch prezydenta, został zapytany sędzia Sławomir Patyra. – Byłem w sytuacji sędziego Berka. I bardzo mi też zależało wówczas na tym, żeby nikt nie wywierał na mnie żadnej presji, jeśli chodzi o to, kiedy i gdzie mam składać ślubowanie. W związku z tym absolutnie nie aspiruję do roli tego, który miałby sędziemu Berkowi również cokolwiek w tym zakresie podpowiadać – powiedział sędzia Trybunału Konstytucyjnego na antenie TVN24.

W czasie rozmowy Piotr Kraśko dopytywał swojego gościa o to, co powinno się wydarzyć, aby Trybunał Konstytucyjny przestał być instytucją sparaliżowaną, a zaczął na nowo działać. – Kiedy pana zdaniem „coś” wydarzy się w Trybunale? Albo powinno się wydarzyć? – zapytał dziennikarz prowadzący rozmowę. – Moim zdaniem powinno się wydarzyć możliwie najszybciej „coś”, co sprawi, że TK będzie znowu tym Trybunałem, który pamiętam z czasów moich studiów i z czasów mojej blisko 30-letniej praktyki zawodowej – powiedział Patyra.

– To „coś” to byliby wszyscy sędziowie TK, wybrani przez Sejm, pełniący obowiązki w Trybunale, orzekający, naradzający się, przygotowujący sprawy do orzekania – zaznaczył sędzia Trybunału Konstytucyjnego. – Mam wrażenie, że są też sędziowie w TK, którym ta sytuacja – zawieszenia w próżni tej instytucji i właściwie karykaturalnego jej funkcjonowania – również doskwiera – zaznaczył na koniec Patyra.

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Źródło: WPROST.pl / TVN24