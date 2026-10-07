Rzecznik rządu odgryzł się TV Republika. „Wy chyba prognozy pogody nie podajecie prawdziwej”

We wtorek 6 października miała miejsce konferencja prasowa rzecznika rządu. Po wystąpieniu Adama Szłapki przyszedł czas na pytania. Pierwszy trzy padły z TV Republika. Jedno z nich dotyczyło powstania Centrum Walki z Dezinformacją. Pracownik Telewizji Republika zwrócił uwagę, że według portalu Demagog, walczącego z fałszywymi informacjami i dezinformacją w internecie, zaledwie 38 proc. wypowiedzi Donalda Tuska jest prawdą, a przypadku rzecznika rządu wskaźnik wynosi 23 proc.

– Jeśli chodzi o statystyki Demagoga, o które pan pytał, to w ogóle uważam, że zadawanie takiego pytania przez kogoś, kto pracuje w TV Republika jest, no nawet bym nie powiedział prowokacją, tylko hipokryzją. Doskonale pan wie, że ja od czasu, kiedy zostałem rzecznikiem miałem pewnie kilkanaście tysięcy wypowiedzi. Zresztą tak samo tak samo pan premier, prawie tak samo każdy polityk – tłumaczył Szłapka.

Adam Szłapka i Donald Tusk pod lupą Demagoga. Rzecznik rządu odpowiedział TV Republika

– Demagog bada tylko kilka wypowiedzi, które są zgłaszane przez internautów, które budzą wątpliwości. Stąd siłą rzeczy zawsze statystyki będą bardzo trudne z punktu widzenia osoby, która jest bardzo często w mediach i mnie dotyczy dokładnie to samo. No ja mam tych wypowiedzi bardzo dużo – kontynuował rzecznik rządu.

Szłapka zwrócił uwagę reporterowi Telewizji Republika, że „codziennie można wykorzystywać tzw. paski z jego stacji do pokazywania, czym jest dezinformacja”. – Wy nawet chyba prognozy pogody nie podajecie prawdziwej, więc już dajmy… – powiedział rzecznik rządu. Po tych słowach słychać było z sali jakieś głosy, których nie wyłapał mikrofon. – No dobrze, prognoza pogody być może jest prawdziwa w TV Republika, ale tutaj postawimy kropkę – podsumował Szłapka.

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