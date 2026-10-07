Berek już nie czeka na ruch Nawrockiego? Jest nowy scenariusz dla TK

Maciej Berek został wybrany przez parlament na sędziego Trybunału Konstytucyjnego na początku września. Do tej pory nie złożył jednak ślubowania przed prezydentem, przez co formalnie nie rozpoczął wykonywania obowiązków. Wokół jego nominacji pojawiły się także wątpliwości dotyczące spełnienia wymogów przewidzianych dla kandydatów do TK.

Burza wokół TK. Co ze ślubowaniem Berka?

Kancelaria Prezydenta zwracała uwagę przede wszystkim na wymóg co najmniej dziesięcioletniego wykonywania zawodu radcy prawnego. W tej sprawie Zbigniew Bogucki kierował pisma do Kancelarii Sejmu. Odpowiedź była jednak jednoznaczna: nie ma przeszkód, aby Maciej Berek złożył ślubowanie w Pałacu Prezydenckim.

Sam zainteresowany nie zgadza się z podważaniem jego kwalifikacji. Po wyborze przez Sejm zapowiadał, że doprowadzi do złożenia ślubowania. Wskazywał również, że jako wybrany sędzia TK powinien rozpocząć wykonywanie powierzonego mu urzędu.

Na potwierdzenie swoich słów Maciej Berek opublikował zaświadczenie samorządu radcowskiego. Dokument wskazuje, że uprawnienia radcy prawnego posiada od 2002 roku. Zawód wykonywał w latach 2006–2009, a następnie ponownie od sierpnia 2012 roku.

Nawrocki nie odebrał ślubowania. Berek ma „plan B”

Jak się okazuje, sprawa ślubowania Macieja Berka może mieć nieoczekiwany finał. Jeśli Karol Nawrocki nadal nie zdecyduje się odebrać przysięgi od nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, procedura może zostać przeniesiona do Sejmu.

Jak ustalił nieoficjalnie reporter RMF FM, najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem ma być uroczystość w Sali Kolumnowej z udziałem marszałka Sejmu. – Droga jest jasna. Prezydent nie wypełnił konstytucyjnych obowiązków, to wypełni je marszałek Sejmu – komentował wicepremier Krzysztof Gawkowski.

Inaczej sprawę widzi opozycja. – Mogli wymyślić jeszcze coś bardziej zabawnego. Jeszcze by mogli gołębia pocztowego przesłać i w ten sposób zrobić ślubowanie. Wszystko przed nimi – kpił Michał Wójcik, poseł PiS.

Jak podaje RMF FM, pojawił się także inny prawdopodobny scenariusz. Jeśli prezydent nie odbierze ślubowania, Maciej Berek może złożyć odpowiednie oświadczenie przed notariuszem, a następnie przekazać dokument Kancelarii Prezydenta.

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