Sikorski o bracie gwiazdy TV Republika. „Nawrocki powinien zdyscyplinować swojego pracownika”

Dominika Wielowiejska na antenie Tok FM w poniedziałek 5 października poinformowała o szczegółach rozmowy Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem, która miała miejsce w marcu. Miało do niej dojść za sprawą europosła PiS Adama Bielana oraz doradcy Karola Nawrockiego Nikodema Rachonia, prywatnie brata gwiazdy TV Republika Michała. Amerykański prezydent miał sugerować ministrowi obrony narodowej, że „najlepiej byłoby, gdyby stworzył koalicję z prawicą”.

Wówczas taka koalicja mogłaby liczyć na „100-proc. wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych i administracji prezydenckiej”. O szczegóły w radiowej Jedynce był w środę pytany rzecznik prezydenta. Donald Tusk i Andrzej Domański mają oczekiwać notatki ze spotkania od Nikodema Rachonia. Rafał Leśkiewicz zapewniał, że „rozmowę prowadzili Kosiniak-Kamysz z Trumpem, więc jeżeli ktokolwiek ma przygotować jakąkolwiek notatkę czy sprawozdanie z tej rozmowy to wicepremier”.

Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z Donaldem Trumpem. Co z notatką Nikodema Rachonia?

– Tutaj też pojawiła się pewna niezręczność, która dotyczy wicepremiera Radosława Sikorskiego, który jak słyszymy, nic na temat tej rozmowy nie wiedział, ani szczegółów tej rozmowy. Widocznie pan premier Donald Tusk, który rozmawiał z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem, postanowił nie przekazywać tych informacji panu ministrowi Sikorskiemu. Zapewne obawiając się, że ten za chwilę coś niemądrego napisze w serwisie X, jak zwykł to czynić od długiego już czasu – kontynuował.

Zdaniem rzecznika głowy państwa być może doszło do relacji ustnej. Szef MSZ w mediach społecznościowych odniósł się do tweeta Telewizji Republika, że Nawrocki nie otrzymał notatki ze spotkania szefa MON i przywódcy USA. Według Sikorskiego „Nawrocki powinien zdyscyplinować swojego pracownika, który był organizatorem i jedynym obok wicepremiera polskim uczestnikiem spotkania. „Notatkę sporządza zawsze osoba niższa rangą” – podsumował lider polskiej dyplomacji.

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