Zamienili część głosów Nawrockiego i Trzaskowskiego. Sąd wydał wyrok

Po drugiej turze wyborów prezydenckich w komisji wyborczej numer osiem w Barlinku doszło do pomyłki w liczeniu głosów. Z protokołu wynikało, że Rafał Trzaskowski uzyskał 395 głosów, a Karol Nawrocki 208. Prokuratura ustaliła, że w wyniku działań członków komisji w grupie kart zawierających głosy oddane na prezydenta Warszawy znalazła się jedna karta z nieważnym głosem oddanym na tego kandydata oraz 51 kart z głosami oddanymi na prezesa IPN.

W rzeczywistości Trzaskowski otrzymał więc 343 głosy, a Nawrocki 259 głosów. Prokurator Okręgowy w marcu skierował do Sądu Rejonowego w Myśliborzu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego przeciwko dziewięciorgu podejrzanym, w tym przewodniczącej Obwodowej Komisji Wyborczej i jej zastępcy. Zarzucono im niedopełnienie obowiązków związanych z ustalaniem wyników głosowania w obwodzie, co było działaniem na szkodę interesu publicznego.

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Żaden z podejrzanych nie przyznał się do popełnienia zarzucanego im czynu. Prokurator po analizie zgromadzonego materiału dowodowego uznał, że w sprawie zachodzą przesłanki umożliwiające warunkowe umorzenie postępowania karnego prowadzonego wobec członków komisji. Wątpliwości nie budziła ich wina, jak i sprawstwo. Za skierowaniem wyżej wymienionego wniosku przemawiały również warunki i właściwości osobiste sprawców.

Wniosek zawierał warunkowe umorzenie postępowania karnego na okres próby jednego roku i orzeczenie świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Serwis Gazeta.pl ustalił, że sąd pod koniec maja przychylił się do tej prośby. Ustalono, że każdy z podejrzanych ma wpłacić po 350 zł. Prokuratura złożyła apelację. Wskazała, że zazwyczaj w podobnych sprawach orzekano dwa lub trzy tys. zł. Do rozprawy dojdzie 25 października.

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