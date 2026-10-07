Spór o ambasadora Polski w USA. Przydacz rzucił rękawicę Sikorskiemu

Marcin Przydacz informował niedawno, że „porozumienie ws. ambasadorów zostało zaakceptowano przez Radosława Sikorskiego”. Szef BPM wskazywał, że zostało ono jednak „zablokowane przez premiera Donalda Tuska”. Szef MSZ, według relacji Przydacza, miał zgodzić się, by Nikodema Rachoń objął funkcję w Waszyngtonie.

Rzecznik prasowy Sikorskiego wskazywał zaś, że prezydencki minister „nie uczestniczył w spotkaniach z prezydentem Karolem Nawrockim”.



W odpowiedzi Przydacz podkreślał, że „MSZ (..) kręci, ale nie wskazuje, że s. Waszyngtonu pan Sikorski, w porozumieniu z Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, gotów był złożyć wniosek o inną osobę i wycofać pana [Bogdana] Klicha” (dyplomatę w randze chargé d’affaires w Stanach Zjednoczonych, czyli pełniącego obowiązki ambasadorskie w USA).

Jak dodawał, kandydatura „uzgodniono w rozmowach dot. całości porozumienia”, jednak „jakiekolwiek porozumienie ws. ambasadorów zablokował [Donald] Tusk”. „Pan Sikorski okazał się negocjatorem bez upoważnienia. Następnym razem tego błędu już nie popełnimy. Szkoda czasu na rozmowy z kimś, kto nie ma żadnego przełożenia na rzeczywiste decyzje. Nadmuchany balon nie oznacza decyzyjności” – zakpił szef BPM.

Marcin Przydacz: Porozumienie ws. ambasadorów leży na stole

W środę (7 października) Przydacz nawiązał do swojego poprzedniego wpisu.



„Z proponowaną przez Pałac Prezydencki osobą do objęcia stanowiska Ambasadora w USA spotkał się sam Pan Minister Sikorski. Przepytał co do kompetencji, także językowych i… zaakceptował” – zapewnił we wpisie na platformie X.

I rzucił rękawicę Radosławowi Sikorskiemu. „Niech może Pan Minister powie opinii publicznej, czy do takiego spotkania doszło, czy zgodził się na proponowaną kandydaturę i dlaczego finalnie nie dostał zgody Premiera na całościowe porozumienie?” – zwrócił się do szefa MSZ.

I zapewnił w postscriptum, że „porozumienie ws. ambasadorów leży na stole”.

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