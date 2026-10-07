Zwrot w sprawie Bartoszewskiego. Poseł zrzekł się immunitetu

Poseł PSL i wiceminister spraw zagranicznych złożył odpowiednie oświadczenie — ustalił reporter RMF FM Tomasz Skory. Wcześniej, we wtorek, sejmowa komisja regulaminowa poparła uchylenie jego immunitetu. W obu głosowaniach dotyczących dwóch czynów 14 posłów było za, a jeden wstrzymał się od głosu. Śledczy chcą postawić Bartoszewskiemu zarzuty przywłaszczenia powierzonego mienia oraz utrudniania lub udaremniania zaspokojenia wierzyciela. Grozi mu do 10 lat więzienia. Zarzucane czyny nie są związane z wykonywaniem mandatu posła.

Miliony i trzy mieszkania w Warszawie. O co chodzi w sprawie Bartoszewskiego

Zawiadomienie złożyła Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie. Według prokuratury sprawa dotyczy pieniędzy powierzonych Bartoszewskiemu do zarządzania przez Andrzeja Ciechanowieckiego i Fundację Non Omnis Moriar: 1 mln funtów, 45 tys. euro oraz ponad 6,68 mln zł.

Śledczy twierdzą, że za te środki kupiono trzy warszawskie mieszkania na spółkę Max&Max, której Bartoszewski był dyrektorem. Po wypowiedzeniu umowy zarządzania miał sprzedać lokale i odmówić zwrotu m.in. pieniędzy uzyskanych z transakcji. Drugi planowany zarzut dotyczy działań, które według prokuratury miały uniemożliwić lub ograniczyć odzyskanie należności przez wierzyciela. Chodzi m.in. o sprzedaż mieszkań przez spółkę i późniejszą rezygnację Bartoszewskiego z funkcji jej dyrektora.

Bartoszewski wskazuje na nowe dowody. Spór cywilny trwa

Poseł PSL wcześniej wnosił o odroczenie posiedzenia komisji do prawomocnego zakończenia procesu cywilnego. Przekonywał, że do Sądu Apelacyjnego w Warszawie trafiły nowe dowody, które mogą istotnie wpłynąć na rozstrzygnięcie. Bartoszewski podkreślał, że obowiązek zwrotu majątku pozostaje przedmiotem sporu. Jego zdaniem uznanie przez sąd, że taki obowiązek nie istniał, podważyłoby jedno z podstawowych założeń postępowania karnego.

Prokuratorzy wskazywali, że ich materiał dowodowy wykracza poza ustalenia sądów cywilnych. Komisja odrzuciła wniosek o odroczenie.

Czytaj też:

Znany poseł PSL w poważnych opałach. Komisja poparła uchylenie immunitetu Czytaj też:

Ustawa o prohibicji w Polsce dzieli koalicję. PSL walczy o konkretny zapis