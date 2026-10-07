Gorąco wokół Adama Bielana. Po aferze amerykańskiej pojawiły się nowe zarzuty

Europoseł Adam Bielan musi w ostatnich dniach odpierać poważne oskarżenia. Politykowi PiS zarzuca się przekonywanie amerykańskich władz, by rozbijały koalicję rządzącą w Polsce.

Bielan oskarżany nie tylko o zdradę. Teraz doszedł seksizm

O ile jednak oskarżenia o zdradę opierają się na doniesieniach dziennikarzy i sugestiach polityków, o tyle na seksizm Bielana dowodów szukać nie trzeba. Sam polityk pokazał się od tej strony w jednym z wpisów na platformie X. Europoseł zareagował w ten sposób na jeden z komentarzy szefa MSZ Radosława Sikorskiego.

„Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie upoważniło europosła Bielana do prowadzenia rozmów za granicą w sprawie składu rządu w Polsce” – poinformował Sikorski, komentując wywiad członka PiS w TV Republika. Na pasku informacyjnym widniał wymowny napis „Amerykanie zainteresowani zmianą premiera w Polsce”.

„Upoważniać to możesz panią Agnieszkę, swoją szefową gabinetu. If you know what I mean” – odpowiedział Bielan, pozostawiając szerokie pole do domysłów. „Co pan ma na myśli?” – zapytała sama AgnieszkaHomańska, szefowa gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych.

Pod wpisem Bielana pojawiło się mnóstwo komentarzy. Pełnomocniczka Rządu ds. Równości Katarzyna Kotula nazwała zachowanie europosła po imieniu. „A co to za seksistowskie uwagi Adama Bielana? Młode, ambitne, merytoryczne kobiety są chyba nie w smak prawicy. A gwarantuje że można się od nich wiele nauczyć. Agnieszko, potraktuj to w kategoriach czystej politycznej zawiści” – pisała.

Swój komentarz dołożył też aktywny w mediach społecznościowych poseł KO Roman Giertych. „Może warto zapytać pana Bielana co myśli o Zbyszku, którego jego koledzy ukrywają w USA. I czy praktyki Zbyszka sprzed lat stosowane wobec rodziny pana Bielana w sprawie śledztwa dotyczącego kilometrówek mu się już podobają?” – przypominał.

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