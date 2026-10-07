Ciemne chmury nad posłami PiS. Komisja może surowo ukarać czterech polityków partii

We wrześniu tego roku minister sprawiedliwości ogłosił, że Michał Sopiński – dotychczasowy rektor-komendant Akademii Wymiaru Sprawiedliwości (w której szkolą się przyszli funkcjonariusze Służby Więziennej, a także przedstawiciele innych służb oraz osoby cywilne) – został odwołany. Waldemar Żurek znalazł szybko jednak jego następcę – Sławomira Cudaka.

Sytuacja ta oburzyła polityków opozycji – pojawili się oni przed budynkiem uczelni wyższej i zaczęli protestować.

Dantejskie sceny, do których doszło w Warszawie, nie spodobały się przedstawicielom koalicji rządzącej. Z ustaleń radia RMF FM wynika, że do sejmowej Komisji Etyki Poselskiej wpłynęły wnioski o ukaranie czterech posłów PiS. Przewodniczącą ciała jest Elżbieta Burkiewicz z Unii Centrum.

Wnioski o ukaranie posłów PiS. Chodzi o Mateckiego, Macierewicza, Goska i Kurowską

Wnioski, który wpłynęło do EPS, dot. posłów: Dariusza Mateckiego, Mariusza Goska, Antoniego Macierewicza i posłanki Marii Kurowskiej – dowiedziała się rozgłośnia. Skład sejmowego ciała zapoznał się z ich treścią dzisiaj, natomiast jutro (w czwartek – 7 października) mają zostać rozpatrzone.

Redakcja RMF zwróciła uwagę, że oznacza to, iż w obradach udział wezmą m.in. nowy rektor-komendant AWS.

Warto przypomnieć, że feralnego dnia, gdy PiS ogłosił protest pod szkołą wyższą, doszło do niepokojących incydentów. Były szef resortu obrony narodowej próbował przekonać funkcjonariuszy policji obecnych na miejscu, by wpuścili go na teren AWS – mówiąc m.in., że w innym przypadku uniemożliwią mu oni przeprowadzenie „interwencji poselskiej”.

Jeśli chodzi o inny przykład – były poseł Suwerennej Polski próbował przeskoczyć przez płot, by dostać się do środka uczelni.

AWS to preludium? PiS alarmował, że KO „idzie po TK”

Politycy opozycji zaznaczali, że nie mogą pozwolić, by Koalicja Obywatelska objęła władzę w AWS, bo „to jedynie początek”. Ostrzegali, że finałem będzie „przejęcie Trybunału Konstytucyjnego”.

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