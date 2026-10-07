Nowe fakty w sprawie koni Nawrockiego. Rzecznik prezydenta odpowiada

Posłowie Koalicji Obywatelskiej chcą poznać szczegóły zakupu koni pozostających pod opieką Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP. W środę 7 października poinformowali, że wystąpili o dokumenty w trybie dostępu do informacji publicznej. Pytania dotyczą m.in. kosztów zakupu zwierząt, liczby osób zajmujących się nimi oraz sposobu wyboru opiekunów. Politycy przekonują, że sprawa wymaga wyjaśnienia, a prezydent powinien finansować swoje pasje z prywatnych pieniędzy. Poseł Piotr Głowski podkreślał, że nie powinny służyć temu środki podatników. Karolina Pawliczak oceniła natomiast, że wątpliwości wokół zakupu koni nie można lekceważyć.

Edzio, Ramzes i Aramis. Kancelaria Nawrockiego potwierdziła trzy konie

Sprawę opisała „Gazeta Wyborcza”. Według jej ustaleń w ośrodku prezydenckim w Promniku, około 100 km na wschód od Warszawy, przebywają cztery konie: dwa dla prezydenta i jego żony, jeden dla ich dziecka oraz jeden dla funkcjonariusza ochrony.

Biuro prasowe Kancelarii Prezydenta częściowo potwierdziło te informacje. Podało, że Centrum Obsługi dysponuje trzema końmi: kucem, koniem fryzyjskim i koniem huculskim. Zwierzęta noszą imiona Edzio, Ramzes i Aramis. Odpowiedź kancelarii nie potwierdza podanej przez gazetę liczby czterech koni ani opisanego przeznaczenia zwierząt.

Rzecznik Nawrockiego odpowiada. Dwa konie kupiono ostatnio

Rafał Leśkiewicz w odpowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej wskazał, że konie przebywają w prezydenckich rezydencjach od początku lat 90. Jak podkreślił, towarzyszyły kolejnym prezydentom, począwszy od Lecha Wałęsy. Przypomniał również, że za prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego w jednym z ośrodków powstała stajnia. W rezydencjach znajdowały schronienie także inne zwierzęta, m.in. daniele i jelenie.

Rzecznik Karola Nawrockiego potwierdził, że obecnie pod opieką Centrum Obsługi są trzy konie. Jeden pochodzi z okresu prezydentury Andrzeja Dudy, a dwa zakupiono w ostatnim czasie. W przytoczonej odpowiedzi nie podał kosztów ich zakupu — to właśnie o te dane i dokumenty wystąpili posłowie KO.

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