Coraz więcej wątpliwości wobec projektu Nawrockiego. Eksperci wskazują na słabe punkty

Prezydent Karol Nawrocki najpierw odesłał rządowy projekt „lex szarlatan” do Trybunału Konstytucyjnego, by później zapowiedzieć przedstawienie własnej – lepszej wersji. Teraz poznaliśmy zapisy prezydenckiej ustawy.

„Lex szarlatan” w wydaniu prezydenta. Nowy zapis w Kodeksie karnym

Jak zauważa portal Rynek Zdrowia, w proponowanej przez prezydenta ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, czyli „lex szarlatan”, kluczowy ma być nowy przepis w Kodeksie karnym. By lepiej chronić pacjentów przed pseudomedycyną i manipulacją, zaproponowano art. 160a.

Zakłada on, że odpowiedzialność karną poniesie osoba, która przy użyciu przemocy, groźby, podstępu, przez nadużycie stosunku zależności lub zaufania albo wykorzystanie bezradności czy szczególnej podatności innej osoby nakłania ją do niepodjęcia lub przerwania diagnostyki lub leczenia zaleconego przez uprawnionego medyka.

Dodatkowo zapisanym warunkiem jest w tej sytuacji ryzyko bezpośredniego zagrożenia życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, oceniane według aktualnej wiedzy medycznej. Za takie działanie groziłaby kara do trzech lat pozbawienia wolności. Jej wymiar byłby podwyższony w przypadku oszukiwania osób szczególnie wrażliwych: m.in. małoletnich, ciężko chorych, chorujących onkologicznie oraz kobiet w ciąży.

Gdyby pacjenci z tej wyszczególnionej grupy zrezygnowali z leczenia lub skusili się na niebezpieczną metodę, to kara za ich uszczerbek na zdrowiu wynosiłaby od roku do 10 lat pozbawienia wolności. W przypadku śmierci takich osób, prezydencka ustawa zakłada od dwóch do 15 lat pozbawienia wolności dla osób odpowiedzialnych.

Co niepokoi ekspertów ws. prezydenckiego „lex szarlatan”?

Rynek Zdrowia wspomniał o przeprowadzonych w tej sprawie konsultacjach społecznych. Zgłaszane uwagi dotyczyły głównie nieprecyzyjnych zapisów ustawy i ich możliwej interpretacji. Niepewność wzbudzała granica między przedstawianiem informacji lub opinii, a nakłanianiem pacjenta do konkretnych działań. Pokazywanie ocen i przekonań na temat leczenia nie jest w tym projekcie karalne, jeśli nie towarzyszy mu umyślne wprowadzanie w błąd czy użycie niedozwolonych metod.

Powyższy wyjątek ma chronić wolność słowa oraz debatę naukową. Krytyka służby zdrowia czy podważanie konkretnej metody leczenia nie będzie prowadzić do odpowiedzialności karnej. Problem jednak może pojawić się przy sytuacjach granicznych, gdy trzeba będzie oddzielić zwykłe „przedstawianie informacji” od karalnego „nakłaniania pacjenta”.

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