Sikorski uderza w Bielana. Szef MSZ opowiedział o „intrygach”

Przypomnijmy – w marcu tego roku, co potwierdził już Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON spotkał się z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Nie wiadomo, czego dokładnie dot. rozmowy – dlatego też uznawane jest ono za niezwykle tajemnicze.

Spotkanie z Donaldem Trumpem współorganizował europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Niedawno na antenie stacji TV Republika Adam Bielan ujawniał szczegóły sprawy, wskazując, że rozmowa dot. m.in. zmiany na stanowisku szefa rządu (a więc dot. premiera Donalda Tuska), na co zareagował Radosław Sikorski. „Uprzejmie informuję, że MSZ nie upoważniło europosła Bielana do prowadzenia rozmów za granicą w sprawie składu rządu w Polsce” – oznajmił polityk Koalicji Obywatelskiej.

Polityk, który bierze udział w obradach Parlamentu Europejskiego, nie pozostał dłużny. „Upoważniać to możesz panią Agnieszkę, swoją szefową gabinetu if you know what I mean [w tłumaczeniu na j. pol.: „jeśli wiesz, o co mi chodzi” – przyp. red.]” – wbił szpilkę ministrowi spraw zagranicznych.

„Pańskie intrygi służą tylko Panu”

Wymiana zdań na tym się nie zakończyła. Sikorski postanowił „uprzejmie poinformować” Bielana, że „jako europoseł grupy EPP [Europejska Partia Ludowa – polityk PiS jest zaś związany z frakcją Europejskich Konserwatystów i Reformatorów – red.] był szefem delegacji europarlamentu do spraw stosunków z USA”. „Więc miałem upoważnienie do rozmów politycznych w Waszyngtonie. Natomiast Pańskie intrygi przeciwko demokratycznemu rządowi wolnej Polski służą tylko Panu i pańskiej formacji politycznej” – podsumował twardo wicepremier.

Wygląda na to, że to nie koniec konfliktu – możliwe, że czeka nas kolejna jego odsłona m.in. w formie wpisów na platformie X. Ostatni z nich został opublikowany 7 października (w środę).

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