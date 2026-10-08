Wolta Karola Nawrockiego ws. ustawy paliwowej. Wiceminister dla „Wprost”: Powody weta były wyłącznie polityczne

Magdalena Frindt, Damian Skowron, „Wprost”: Zanim Karol Nawrocki podjął decyzję, wokół ustawy o nadzwyczajnym opodatkowaniu koncernów paliwowych przetoczyła się prawdziwa burza.

Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury: Gdyby prezydent ją zawetował, byłby to kolejny policzek wymierzony polskim kierowcom. Ten projekt nie był podszyty żadnymi politycznymi kalkulacjami. On jest skierowany wyłącznie w stronę koncernów paliwowych, również zagranicznych, które osiągają nadzwyczajne zyski. Chcieliśmy je opodatkować, aby można było po raz kolejny wdrożyć program CPN, czyli Ceny Paliw Niżej.

Kilka tygodni temu Karol Nawrocki zaproponował swój projekt „Paliwo Kosztuje Normalnie”. Wyjaśniał, że jego skutkiem byłoby obniżenie cen na stacjach, ale także zablokowanie koncernom możliwości inkasowania nieuczciwych zysków oraz obniżenie presji inflacyjnej, którą paliwa wytwarzają na inne produkty.

Zdaniem ekspertów projekt, który zaproponował prezydent, był obarczony podstawowym błędem, który przerabialiśmy za poprzednich rządów. Wtedy doprowadzono do sytuacji, w której koncernom nie opłacało się sprowadzanie paliwa, a na dystrybutorach w Polsce były zawieszane kartki z napisem „awaria”.

Dlatego też zaproponowaliśmy inne rozwiązanie. Chcieliśmy, aby koncerny paliwowe, które mają bardzo wysokie zyski, podzieliły się nimi ze społeczeństwem, żeby w formie podatków te środki wpłynęły do budżetu państwa. A dzięki temu otworzyłaby się możliwość zastosowania na nowo programu CPN i zmniejszenia cen na stacjach paliw.

W połowie września Paweł Szefernaker ocenił, że „rząd nie reaguje na sytuację rynkową, ponieważ wysokie ceny paliw stanowią dla rządu źródło wysokich dodatkowych dochodów”.

To w takim razie niech minister Szefernaker odpowie na pytanie, dlaczego dwukrotnie wprowadziliśmy program CPN, który kosztował budżet państwa ok. 5 mld zł. Jeżeli faktycznie kierowalibyśmy się takimi przesłankami, o których wspomina szef gabinetu prezydenta, to nie zdecydowalibyśmy się na taką akcję. To jest absurdalna wypowiedź.

Wszyscy doskonale wiemy, jakie jest źródło wysokich cen paliw. Doprowadziła do tego eskalacja na Bliskim Wschodzie. To jest problem o zasięgu światowym. Zaproponowaliśmy rozwiązanie, którego celem jest to, aby wszyscy kierowcy mieli możliwość tankowania po niższej cenie.

Doszliśmy do sytuacji, kiedy prezydent uzurpuje sobie rolę drugiego ośrodka rządowego, a taka nie została mu przypisana w Konstytucji. To nie jest czas, żeby prowadzić wojnę polsko-polską, szczególnie biorąc pod uwagę zagrożenie, które mamy za wschodnią granicą. Apeluję o zdrowy rozsądek, wyciszenie emocji. To nie jest czas, żeby okładać się polityczną pałką i wiecznie wetować propozycje rządu, bo w ten sposób daleko nie zajedziemy.

Ostatecznie prezydent poinformował w orędziu, że podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończył w ten sposób proces ustawiania przez rząd Polaków w roli „politycznych zakładników”. Karol Nawrocki zastrzegł, że nie wycofuje swoich zarzutów dotyczących niekonstytucyjności ustawy i kieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym.