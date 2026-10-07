Afera wizowa to przy tym drobna sprawa? Uczelnie za pieniądze ściągały nielegalnych migrantów

Dyrektor filii Collegium Humanum w Uzbekistanie Michaił P. miał stworzyć dla cudzoziemców odpłatną ofertę legalizacji ich pobytu w Polsce. Za 9,5 tys. euro sprzedawano pakiet, który prowadził do uzyskania wizy.

Wątek sprawy Collegium Humanum przyćmi aferę wizową?

Proceder ten okazał się niezwykle dochodowy i trwał nawet po aresztowaniu rektora uczelni Pawła Cz. Już dwa tygodnie po wspomnianym zatrzymaniu, Michaił P. został kanclerzem innej fasadowej uczelni niepublicznej – Pedagogium. Pod pozorem studiów lub pracy, zapewniano cudzoziemcom pakiet usług, który pozwalał uzyskać wizę. Podobnie miały działać inne uczelnie, działające w ramach Federacji Uczelni Aglomeracji Warszawskich. Łączyła je osoba Radosława Z., również zatrzymanego już przez CBA.

„Rzeczpospolita” podkreśla, że opisywany tutaj proceder miał znacznie większą skalę niż afera wizowa PiS. Informator gazety podkreślał, że nie wiadomo, gdzie podziali się cudzoziemcy, których ściągali do Polski Michaił P. oraz Radosław Z. Zatrudniani byli fikcyjnie, tak samo też studiowali. Oszuści dbali jednak o pozory i opłacali nawet ich składki ZUS. Rozmówca dziennika stwierdzał, że ustalenia w tej sprawie są „przerażające”.

Cudzoziemcy płacili, uczelnie legalizowały ich pobyt w Polsce

Wiadomo już, że dzięki takim oszustwom do Polski wjechał były funkcjonariusz FSB, ścigany w swoim kraju za malwersacje. Nikt nie wie, gdzie obecnie przebywa. Prokuratura ustaliła, że grupa działająca od 2017 roku do września tego roku mogła sfałszować co najmniej 1,5 tys. dyplomów ukończenia studiów, a kolejne setki cudzoziemców ściągała pod pozorem legalnego zatrudnienia. Na procederze grupa Michaiła P. zarobiła co najmniej 22,5 mln zł.

W związku z opisywanymi przestępstwami Generalny Inspektor Informacji Finansowej bada obecnie kilkaset mieszkań w Warszawie, które kupione zostały na osoby i podmioty powiązane z grupą przestępczą. Sprawdzane są również sposoby wpłacania pieniędzy przez cudzoziemców. Część pieniędzy Michał P. miał przywozić do Polski osobiście, korzystając z możliwości przekroczenia granicy bez zgłaszania kwot poniżej 10 tys. euro. Miał wykonać setki podobnych kursów.

Z 11 zatrzymanych w tej sprawie osób 6 zostało już tymczasowo aresztowanych. Michał P. i Radosław R. usłyszeli zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Pozostałym osobom zarzuca się udział w tej grupie. Śledczy spodziewają się kolejnych zatrzymań.

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