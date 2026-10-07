Putin skończył 74 lata. MSZ Polski złożyło z tej okazji „życzenia”

Władimir Putin skończył 74 lata. Rosyjski dyktator – urodzony w Leningradzie (za czasów Związku Radzieckiego) były premier, a obecnie, nieprzerwanie od 24 lat, prezydent federacji – otrzymał z tej okazji życzenia od przywódcy Korei Północnej. Kim Dzong Un przyznał, że „cieszy się, iż nawiązał dobrą przyjaźń” z przywódcą Rosji i zapowiedział „nowy rozdział w rozwoju stosunków między krajami”. Warto zaznaczyć, że Pjongjang jest lojalny wobec Moskwy od blisko ośmiu dekad. Korea uznaje Rosję za swojego głównego opiekuna.

Jak dotąd nikt więcej nie złożył życzeń Putinowi – poza… Polską (w pewnym sensie). Ich treść jest jednak nietypowa – na pewno nie spodobałaby się dyktatorowi.

Resort, którego szefem jest Radosław Sikorski, „życzenia” skierował tak naprawdę do narodu rosyjskiego. Zanim jednak biuro prasowe przeszło do sedna, zaczęło od przypomnienia o tragedii.

„Życzymy przyszłości wolnej od tyranii”

„7 października, gdy Kreml świętuje urodziny Putina, pamiętamy o Annie Politkowskiej – zamordowanej 20 lat temu. Choć, zgodnie z rosyjskim prawem, sprawa uległa przedawnieniu, pamiętamy, że prawdziwi zleceniodawcy tej zbrodni nigdy nie stanęli przed wymiarem sprawiedliwości” – przypomniało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Niezależna dziennikarka śledcza ukraińskiego pochodzenia lata temu naraziła się władzom, za co te wymierzyły jej najsurowszą karę. Politkowska została zastrzelona w swoim moskiewskim mieszkaniu w 2006 r. – znana była ze swojej krytyki polityki Putina, ujawniała zbrodnie i korupcję służb czy wojska, m.in. w kontekście „operacji wojskowej” w Czeczenii (gdzie miały miejsce masowe mordy cywilów), którą prowadził dyktator.

„Życzymy narodowi rosyjskiemu przyszłości wolnej od tyranii, w której szanuje się prawdę. Wzywamy do zakończenia prześladowań niezależnych mediów i wyrażamy pełne wsparcie dla wszystkich, którzy doświadczają represji tylko dlatego, że wykonują swoją pracę” – zakończyło polskie MSZ.

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