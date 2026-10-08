Nawrocki czy Tusk? Polacy wydali werdykt. Zaskakujący wynik sondażu

Spór o ceny paliw to kolejna odsłona sporu między Karolem Nawrockim a rządem Donalda Tuska. Na początku października prezydent podpisał przygotowaną przez rząd ustawę a jednocześnie zdecydował o skierowaniu przepisów do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

– Gdyby prezydent ją zawetował, byłby to kolejny policzek wymierzony polskim kierowcom. Ten projekt nie był podszyty żadnymi politycznymi kalkulacjami. On jest skierowany wyłącznie w stronę koncernów paliwowych, również zagranicznych, które osiągają nadzwyczajne zyski. Chcieliśmy je opodatkować, aby można było po raz kolejny wdrożyć program CPN – tłumaczył w rozmowie z „Wprost” Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury.

Najnowsze sondaże pokazują, że Polacy pytani o to, kto wygrał w tym sporze i kto odpowiada za wysokie ceny na stacjach, są mocno podzieleni.

Nawrocki czy Tusk? Polacy wskazali zwycięzcę sporu o paliwa

W badaniu SW Research dla Onetu ankietowani zostali zapytani wprost, kto ich zdaniem wyszedł zwycięsko z konfliktu dotyczącego cen paliw.

36 proc. respondentów wskazało Karola Nawrockiego, a 34,8 proc. Donalda Tuska. Różnica między prezydentem a premierem wynosi więc zaledwie 1,2 pkt proc. Jednocześnie 29,1 proc. badanych nie potrafiło opowiedzieć się po żadnej ze stron.

Podział staje się znacznie bardziej widoczny, gdy wyniki sondażu zestawi się z wiekiem respondentów. W młodszych grupach wyraźnie częściej jako zwycięzca sporu wskazywany jest prezydent. Wśród osób do 24. roku życia Karola Nawrockiego wskazało 40,5 proc. badanych. Na Donalda Tuska postawiło 33,2 proc.

Jeszcze większa różnica pojawia się w grupie respondentów w wieku od 25 do 34 lat. 43,8 proc. uznało, że to prezydent wygrał konflikt o ceny paliw. KarolNawrocki utrzymuje przewagę również wśród osób w wieku 35-49 lat. W tej grupie wskazało go 40,2 proc. ankietowanych, podczas gdy premiera wybrało 29,1 proc.

Sytuacja zmienia się dopiero w najstarszej grupie. Wśród osób po 50. roku życia 42,5 proc. badanych uznało Donalda Tuska za zwycięzcę sporu. Karola Nawrockiego wskazało 29,6 proc.

Sondaż. Kto odpowiada za wzrost cen paliw?

Badanie przeprowadzone przez IBRiS dla „Rzeczpospolitej”, przynosi zupełnie inną perspektywę. Tym razem ankietowanych zapytano nie o politycznego „zwycięzcę”, lecz o odpowiedzialność za wzrost cen paliw.

Tutaj odpowiedzi są znacznie mniej wyrównane. Najwięcej badanych wskazało na Donalda Trumpa. 64,8 proc. respondentów uznało prezydenta USA za osobę, która w największym stopniu odpowiada za wzrost cen paliw. Na drugim miejscu znalazł się rząd Donalda Tuska. O jego odpowiedzialności mówiło 25,2 proc. ankietowanych.

Karol Nawrocki został wskazany zdecydowanie rzadziej. Tylko 0,9 proc. respondentów uznało, że to on w największym stopniu odpowiada za wzrost cen paliw. Pozostali nie zajęli jednoznacznego stanowiska. Odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć/nie mam zdania” wybrało 9,1 proc. badanych.

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