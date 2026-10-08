Trump popiera zmianę rządu w Polsce? Wymowna reakcja prezydenta USA

23 września Adam Bielan poinformował w mediach społecznościowych, że pomógł Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi zorganizować spotkanie z przedstawicielem amerykańskiej administracji. Europoseł PiS podkreślił, że był to „polityk dużo ważniejszy niż sekretarz wojny Pete Hegseth”. – Wiem o które spotkanie chodzi, bo sam je współorganizowałem i osobiście brałem w nim udział razem z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem – powiedział w ubiegły czwartek Nikodem Rachoń.

Doradca Karola Nawrockiego w Polsat News nie chciał mówić o szczegółach, ale zdradził, że w grę wchodziły trzy nazwiska: szefowa gabinetu Susie Wiles, wiceprezydent USA J.D. Vance i sam Donald Trump. Tego samego dnia na konferencji prasowej o sprawę został zapytany szef MON, który podkreślił, że chodziło o prezydenta USA. W piątek Bielan ujawnił w RMF FM, że rozmowa trwała kilkadziesiąt minut i dotyczyła negocjacji ws. stałej bazy Stanów Zjednoczonych w naszym kraju.

Donald Trump popiera zmianę rządu w Polsce? Prezydent USA nawiązał do Karola Nawrockiego

– Z moich informacji wynika, że w trakcie tej rozmowy Trump sugerował Kosiniakowi-Kamyszowi, że najlepiej byłoby, gdyby stworzył koalicję z prawicą. Wtedy mieliby 100-proc. wsparcie z USA. Drzwi stałyby otworem, by odnosić wielkie sukcesy – ujawniła w piątek w Tok FM Dominika Wielowiejska. To Rachoń i Bielan mieli namówić amerykańskiego przywódcę na taką zagrywkę. W poniedziałek Donald Tusk potwierdził TVN24, że rozmowa „dotyczyła raczej sytuacji wewnętrznej w Polsce”, a nie bazy.

– Ma pan świetne relacje z Polską, jednak w Polsce pojawiły się doniesienia, że popiera pan zmianę rządu. Czy to prawda? – zapytał Trumpa w środę korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. – Kocham Polaków. Prezydent jest moim przyjacielem i jak wiesz, poparłem go – odpowiedział prezydent Stanów Zjednoczonych wspominając o Nawrockim.

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