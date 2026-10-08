Berek nie czeka na ruch Nawrockiego? Jest nowy pomysł dla TK

Maciej Berek został wybrany przez parlament na sędziego TK na początku września. Mimo upływu kolejnych tygodni nie rozpoczął jednak formalnie wykonywania obowiązków, ponieważ nie doszło do ślubowania wobec Karola Nawrockiego.

Ślubowanie Macieja Berka w Sejmie?

Jak się okazuje, sprawa może wejść w zupełnie nową fazę. Jeśli sytuacja się nie zmieni, rozważany jest scenariusz, w którym uroczystość odbędzie się poza Pałacem Prezydenckim.

Według nieoficjalnych informacji RMF FM jednym z możliwych rozwiązań jest przeprowadzenie uroczystości w Sejmie. Najbardziej prawdopodobnym miejscem ma być Sala Kolumnowa, a w wydarzeniu miałby uczestniczyć Włodzimierz Czarzasty. – Droga jest jasna. Prezydent nie wypełnił konstytucyjnych obowiązków, to wypełni je marszałek Sejmu – komentował Krzysztof Gawkowski.

Do sporu odniósł się również Krystian Markiewicz. Sędzia TK zauważył, że „czas się kończy, zgodnie z wyrokiem 35/15 prezydent ma 30 dni, w którym powinien wykonać swój obowiązek”.

– Termin mija, co sprawia, że aktywuje się powinność po stronie Macieja Berka, żeby podjął czynności i umożliwią mu staranie się o to, żeby móc orzekać w TK – stwierdził na antenie TVP Info.

W dalszej części rozmowy z Dorotą Wysocką-Schnepf padło pytanie o możliwość złożenia ślubowania przed marszałkiem Sejmu, gdyby termin na działanie prezydenta rzeczywiście upłynął.

– Zakładam, że to się niedługo stanie. Patrząc na zabezpieczenie ETPC, jest to oczywiście skuteczne działanie. Niezależnie od tego, że prezydent blokuje działanie TK, my sędziowie musimy swoje obowiązki wypełniać. Jednak klucze do tego, żeby TK zaczął działać, ma prezydent. To od niego zależy, czy problem będzie eskalował, czy też wreszcie TK zacznie być niezależnym sądem i będzie dbał o losy Polek i Polaków – ocenił sędzia TK.

Spór o TK. Sędzia ostro o Karolu Nawrockim

W tle całej sprawy pozostaje jeszcze kwestia kwalifikacji Macieja Berka. Prezydent oczekuje przedstawienia dokumentów potwierdzających, że nowy sędzia przez 10 lat wykonywał zawód radcy prawnego.

Krystian Markiewicz odnosząc się do własnych doświadczeń, wskazał, że w ostatnich miesiącach również spotykał się z podobnymi zarzutami. – Przez ostatnie kilka miesięcy słyszałem różne teorie na swój temat. Życiorys był nie taki, albo Sejm popełnił błąd formalny, albo nie ta kolejność. To jest tylko opowieść, bo albo się chce uspokoić sytuację, by TK zaczął działać, albo robi się wszystko, żeby tak nie było – podkreślił sędzia TK.

W jego ocenie „kompetencje dotyczące wyboru sędziego należą do parlamentu a relacje w kwestii wyboru i kompetencji występują między Maciejem Berkiem i Sejmem który dokonuje wyboru i ocenia”.

– Nikt inny nie ma prawa tego oceniać. Chyba, że po wyborze przez Sejm, kandydat popełniłby przestępstwo lub stracił obywatelstwo. Wtedy można by się nad tym zastanawiać, ale nie może być tak, że prezydent jest organem pozakonstytucyjnym, który nagle chce mieć kompetencje należne parlamentowi. Inaczej mielibyśmy chaos w państwie, bo każdy mógłby sobie dodawać kompetencje – wskazał Krystian Markiewicz.

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