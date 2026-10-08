Morawiecki uderza w „tłuste koty z PiS”. „Przyczyniły się do naszej klęski”

Mateusz Morawiecki nawiązał do relacji między Prawem i Sprawiedliwością a Polskim Stronnictwem Ludowym. Były premier przekonywał, że „PSL nie zdecydowało się na polityczne porozumienie z jego dawnym ugrupowaniem, choć (w jego ocenie) mogłoby na tym skorzystać”.

Polityk zwrócił przy tym uwagę na sposób, w jaki ludowcy korzystają z obecnego układu politycznego. – Widzę dzisiaj, że bardzo obficie konsumują frukta władzy jako „tłuste koty” w spółkach Skarbu Państwa, w różnych agencjach, instytucjach – mówił Mateusz Morawiecki na antenie Polsat News.

Morawiecki uderza w PiS. „Tłuste koty”

W dalszej części rozmowy były premier przyznał, że podobne mechanizmy były widoczne także wtedy, gdy PiS sprawowało władzę. – „Tłuste koty” również w naszych czasach przyczyniły się do naszej klęski w 2023 r. Proszę popatrzeć, jak otwarcie o tym mówię – stwierdził.

Mateusz Morawiecki odniósł się także do ostrych słów ze strony Michała Wójcika. – Mateuszu, pomyliłeś się, źle zaprojektowałeś Polski Ład i przez to między innymi przegraliśmy wybory – mówił dawny partyjny kolega.

W ocenie byłego premiera „krytyka skierowana pod jego adresem uderza również w Jarosława Kaczyńskiego”. – Bardzo nieładnie, że Michał Wójcik krytykuje prezesa Kaczyńskiego. Widzę, że koledzy przesuwają się na pozycje konfederackie. Była owacja po prezentacji tego na najwyższym kierownictwie PiS. Jest wielu świadków tego – podkreślił.

Szef Rozwoju Plus ocenił także, że „jego dawni koledzy przeszli na pozycję »Polski liberalnej« i tak naprawdę bronią rozwiązań, które dzisiaj służą gościom takim jak ten Dawid Kacprzyk, czy chociażby złodziej Przemysław Kral”.

Czarnek uderza w Morawieckiego. Padły mocne słowa

Na reakcję ze strony PiS nie trzeba było długo czekać. – Mateusz Morawiecki zepsuł kwestię składki zdrowotnej, ponosi za to pełną odpowiedzialność osobistą – stwierdził polityk w Radiu Republika.

Przemysław Czarnek przekonywał, że „konsekwencje reformy miały być szczególnie odczuwalne dla najmniejszych przedsiębiorców”. Jego zdaniem właśnie ta grupa wyborców mogła odwrócić się od PiS.

– Miliony mikroprzedsiębiorców po prostu przestało na nas głosować, dlatego, że zwiększyliśmy im radykalnie składkę zdrowotną i nie pozwoliliśmy jej odliczać od dochodu – oznajmił.

– Co jest liberalnego w tym, że ludziom, którzy zarabiają naprawdę niewiele, a pracują bardzo ciężko od rana do wieczora, chcemy pozwolić zarabiać więcej? Co jest liberalnego, a nie solidarnego w tym, że chcemy natychmiast obniżyć koszty energii dla wszystkich Polaków, także najbiedniejszych, o kilkadziesiąt procent w dół? Mateusz Morawiecki pogubił się całkowicie w swojej interpretacji – dodał polityk PiS.

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