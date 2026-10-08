Atak nożownika w szkole pod Warszawą. Uczeń miał napaść na pracownicę placówki

Do zdarzenia w woj. mazowieckim miało dojść w czwartek rano – wynika z najnowszych ustaleń Polsat News. Zdarzenie potwierdziła już policja. W placówce pojawili się już funkcjonariusze oraz strażacy.

To kolejny tego typu przypadek w ostatnich dniach. W środę 7 października 19-latek ranił ostrym narzędziem dziewięć osób na terenie Zespołu Szkół Zawodowych w Ostrołęce. Następnie zbiegł z miejsca zdarzenia. Został jednak zatrzymany w rejonie pobliskiej plaży, około 400–500 m od budynku placówki.

Udaremniono atak nastolatka w szkole

Również w czwartek mazowiecka policja informowała o zatrzymaniu 17-latka z Sierpca, który zapowiadał, że 7 października „zrobi coś złego w szkole”. Informacje na ten temat przekazał funkcjonariuszom nauczyciel, którego zaalarmowali uczniowie.

„Policjanci z Wydziału Kryminalnego KPP w Sierpcu zareagowali natychmiast. Już po kilku godzinach, z samego rana w środę, 7 października 2026 r., weszli do mieszkania nastolatka i zatrzymali go. Podczas przeszukania zabezpieczono saszetkę należącą do 17-latka, w której znajdowały się dwa noże. Śledczy zabezpieczyli również jego telefon komórkowy, w którym natrafiono na wyszukiwanie informacji dotyczących planowanego ataku” – przekazali funkcjonariusze.

Poinformowano również, że nastolatek przebywa obecnie „w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych KPP w Sierpcu, a policjanci kontynuują czynności procesowe, w tym przesłuchania świadków” .

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