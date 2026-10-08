Awantura w Sejmie przed ważnym głosowaniem. „Do czego wam się tak spieszy?”

Już na początku posiedzenia sejmowej komisji nadzwyczajnej doszło do ostrej wymiany zdań między posłankami PiS i przedstawicielkami koalicji rządzącej.

Awantura na sejmowej komisji ws. aborcji. Padły mocne słowa

Agata Wojtyszek z Prawa i Sprawiedliwości zgłosiła wniosek o zamknięcie posiedzenia komisji. – Gdzie się tak spieszycie kochane panie? Do zabijania bezbronnych, nienarodzonych dzieci? – pytała.

Do dalszego procedowania projektów wezwała z kolei Monika Rosa z KO. Jeszcze mocniej wypowiadała się Józefa Szczurek-Żelazko z PiS. – Proszę państwa, do czego my zmierzamy? Chcecie w ten sposób usprawiedliwić te mordy, których dokonują niektórzy lekarze i wasza faworytka Gizela Jagielska. Nie można do tego dopuścić! – mówiła Józefa Szczurek-Żelazko z PiS, odnosząc się do proponowanych zmian.

Na te słowa odpowiedziała Joanna Wicha z Lewicy. – Drogie panie. Jesteśmy wszystkie w wieku, w którym nie urodzimy raczej dzieci. Więc nie decydujmy o cudzych dzieciach, o swoich kobietach, córkach, ani o czyichś córkach, tylko pozwólmy tym kobietom decydować – powiedziała. Zarzuciła też przeciwniczkom zmian „potworną hipokryzję”.

Ostatecznie wniosek PiS o przełożenie posiedzenia nie uzyskał większości.

Prawo aborcyjne na komisji w Sejmie. Wyniki głosowania

Następnie komisja zajęła się pierwszym z projektów dotyczących zmian w prawie aborcyjnym.

Chodzi o projekt złożony w lipcu 2024 r. przez posłów Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. Zakłada on m.in. złagodzenie odpowiedzialności karnej za przerwanie ciąży za zgodą kobiety oraz zniesienie kar za pomoc w samodzielnym przerwaniu ciąży. W projekcie przewidziano również zmiany dotyczące odpowiedzialności lekarzy, pielęgniarek i położnych.

Wynik głosowania był jednoznaczny: 16 posłów poparło projekt, 5 było przeciw, a nikt nie wstrzymał się od głosu. Komisja pozytywnie zaopiniowała więc poselski projekt nowelizacji Kodeksu karnego dotyczący częściowej dekryminalizacji aborcji oraz pomocy w jej przeprowadzeniu.

To jednak nie jedyna propozycja, którą zajmuje się komisja. Równolegle procedowany jest projekt Trzeciej Drogi, który zakłada powrót możliwości legalnego przerwania ciąży w przypadku ciężkich i nieodwracalnych wad płodu. Rozwiązanie to miałoby odwrócić skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r.

W komisji od 2023 r. znajduje się także dalej idący projekt KO i Lewicy dotyczący możliwości przerwania ciąży do 12. tygodnia na życzenie kobiety. W kwietniu 2024 r. trafił on do dalszych prac, a w lipcu tego samego roku Sejm odrzucił projekt dekryminalizacyjny w trzecim czytaniu stosunkiem głosów 215 do 218.

Powrót do prac nad przepisami poprzedziły polityczne rozmowy w koalicji. Anna-Maria Żukowska mówiła w Polsat News, że po długim okresie oczekiwania „nastąpiły emocje negatywne”. Wskazywała również na zbliżającą się rocznicę wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r. – Polki są wkurzone, to widać – oceniła.

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