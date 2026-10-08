Awantura w Sejmie przed ważnym głosowaniem. „Do czego wam się tak spieszy?”
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Awantura w Sejmie przed ważnym głosowaniem. „Do czego wam się tak spieszy?”

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Posiedzenie sejmowej komisji nadzwyczajnej
Posiedzenie sejmowej komisji nadzwyczajnej Źródło: PAP / Paweł Supernak
Awantura podczas posiedzenia komisji zajmującej się prawem aborcyjnym. Po burzliwej dyskusji posłowie zagłosowali nad projektem częściowej dekryminalizacji.

Już na początku posiedzenia sejmowej komisji nadzwyczajnej doszło do ostrej wymiany zdań między posłankami PiS i przedstawicielkami koalicji rządzącej.

Awantura na sejmowej komisji ws. aborcji. Padły mocne słowa

Agata Wojtyszek z Prawa i Sprawiedliwości zgłosiła wniosek o zamknięcie posiedzenia komisji. – Gdzie się tak spieszycie kochane panie? Do zabijania bezbronnych, nienarodzonych dzieci? – pytała.

Do dalszego procedowania projektów wezwała z kolei Monika Rosa z KO. Jeszcze mocniej wypowiadała się Józefa Szczurek-Żelazko z PiS. – Proszę państwa, do czego my zmierzamy? Chcecie w ten sposób usprawiedliwić te mordy, których dokonują niektórzy lekarze i wasza faworytka Gizela Jagielska. Nie można do tego dopuścić! – mówiła Józefa Szczurek-Żelazko z PiS, odnosząc się do proponowanych zmian.

Na te słowa odpowiedziała Joanna Wicha z Lewicy. – Drogie panie. Jesteśmy wszystkie w wieku, w którym nie urodzimy raczej dzieci. Więc nie decydujmy o cudzych dzieciach, o swoich kobietach, córkach, ani o czyichś córkach, tylko pozwólmy tym kobietom decydować – powiedziała. Zarzuciła też przeciwniczkom zmian „potworną hipokryzję”.

Ostatecznie wniosek PiS o przełożenie posiedzenia nie uzyskał większości.

Prawo aborcyjne na komisji w Sejmie. Wyniki głosowania

Następnie komisja zajęła się pierwszym z projektów dotyczących zmian w prawie aborcyjnym.

Chodzi o projekt złożony w lipcu 2024 r. przez posłów Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. Zakłada on m.in. złagodzenie odpowiedzialności karnej za przerwanie ciąży za zgodą kobiety oraz zniesienie kar za pomoc w samodzielnym przerwaniu ciąży. W projekcie przewidziano również zmiany dotyczące odpowiedzialności lekarzy, pielęgniarek i położnych.

Wynik głosowania był jednoznaczny: 16 posłów poparło projekt, 5 było przeciw, a nikt nie wstrzymał się od głosu. Komisja pozytywnie zaopiniowała więc poselski projekt nowelizacji Kodeksu karnego dotyczący częściowej dekryminalizacji aborcji oraz pomocy w jej przeprowadzeniu.

To jednak nie jedyna propozycja, którą zajmuje się komisja. Równolegle procedowany jest projekt Trzeciej Drogi, który zakłada powrót możliwości legalnego przerwania ciąży w przypadku ciężkich i nieodwracalnych wad płodu. Rozwiązanie to miałoby odwrócić skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r.

W komisji od 2023 r. znajduje się także dalej idący projekt KO i Lewicy dotyczący możliwości przerwania ciąży do 12. tygodnia na życzenie kobiety. W kwietniu 2024 r. trafił on do dalszych prac, a w lipcu tego samego roku Sejm odrzucił projekt dekryminalizacyjny w trzecim czytaniu stosunkiem głosów 215 do 218.

Powrót do prac nad przepisami poprzedziły polityczne rozmowy w koalicji. Anna-Maria Żukowska mówiła w Polsat News, że po długim okresie oczekiwania „nastąpiły emocje negatywne”. Wskazywała również na zbliżającą się rocznicę wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r. – Polki są wkurzone, to widać – oceniła.

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Źródło: WPROST.pl