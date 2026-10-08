Rzecznik Nawrockiego o „niewyobrażalnej sytuacji w TK”. „Prezydent bardzo kategorycznie zareaguje”

Rzecznik prezydenta w Kanale Zero odniósł się do pomysłu, aby pozbawić Bogdana Święczkowskiego urzędu prezesa Trybunału Konstytucyjnego, wyprowadzić go z TK i postawić zarzuty. Rafał Leśkiewicz mówiąc o sposobach Karola Nawrockiego na obronę Trybunału i jego szefa podkreślił, że głowa państwa stoi na straży Konstytucji”. – Będę to podkreślał cały czas, bo mam nadzieję że w końcu dotrze to do rządzących – powiedział rzecznik prezydenta.

Leśkiewicz zarzucił Waldemarowi Żurkowski, że ten „pewnie Konstytucji nigdy w rękach nie miał”. Rzecznik Nawrockiego zaapelował, aby „nie spłycać tematu, bo on jest poważny”. Leśkiewicz zapewniał, że „nie można tworzyć jakiś alternatywnych rzeczywistości, tak jak próbują to robić rządzący”. – Na pewno nie będzie na to zgody pana prezydenta. Jesteśmy przygotowani na różne scenariusze – zapewniał rzecznik głowy państwa.

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– Prezydent na pewno bardzo kategorycznie zareaguje w sytuacji, w której doszłoby do tej niewyobrażalnej na dziś sytuacji to znaczy wtargnięcia lub wejścia policji do siedziby Trybunału Konstytucyjnego – kontynuował Leśkiewicz. Rzecznik Nawrockiego tłumaczył, że „to nie jest kwestia obrony Święczkowskiego jako konkretnej osoby, a Trybunału Konstytucyjnego, czyli niezależnego organu” wpisanego do ustawy zasadniczej.

Leśkiewicz wykluczył, że w tej sprawie będzie interwencja w USA. – Nie no, bez przesady. My nie donosimy na to co się dzieje w Polsce, nie opowiadamy o tym za granicą – zapewniał rzecznik głowy państwa. Leśkiewicz podkreślił, że Nawrocki „ma swój scenariusz”. – Nie będę o nim w tej chwili publicznie mówił, ale nie radzę rządzącym podejmowania takich działań o charakterze siłowym, bo to się spotka ze zdecydowaną reakcją pana prezydenta. Na tym zakończę – podsumował.

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