Politycy murem za reporterką Telewizji Polskiej po zachowaniu Berkowicza. „Trzymam kciuki w sądzie”

Justyny Dobrosz-Oracz poinformowała o „przekroczeniu nieprzekraczalnej granicy” przez posła Konfederacji. Dziennikarka TVP zapytała Konrada Berkowicza o to, czy „był w wojsku”. Polityk odpowiedział, że „teraz nie ma czasu”. – Nie mogę odpowiadać, bo się głosowania się zaczynają. Poza tym rozmawiam z dziennikarzami, a nie z kurtyzanami – dodał Berkowicz. Dobrosz-Oracz stwierdziła, że została obrażona i pozwie posła.

Polityk Konfederacji w mediach społecznościowych dolał oliwy do ognia „przepraszając wszystkie kurtyzany”. Sławomir Mentzen krytycznie ocenił reporterkę, ale stwierdził, że jego partyjny kolega „oczywiście przegiął i te słowa nigdy nie powinny paść”. Jego zdaniem ważniejszym tematem jest jednak ustawa budżetowa, z czym nie zgodził się Jan Grabiec. Szef Kancelarii Premiera zaczepił lidera Konfederacji, pytając go, jak zareagowałby, gdyby tak nazwano jego żonę.

Poseł Konrad Berkowicz nazwał Justynę Dobrosz-Oracz „kurtyzaną”. Politycy reagują

„Wy w tej Konfederacji macie w ogóle jaja? Potraficie zrobić porządek z tym chamem czy nie?” – zastanawiał się Grabiec. Wypowiedź Berkowicz jednoznacznie potępili politycy koalicji rządzącej. „Trzeba to chamstwo uczyć porządku. Berkowicz nie powinien nigdy być w Sejmie” – przekonywał Bartosz Arłukowicz. „Zwykły cham” – stwierdził Adam Szłapka. „Prostu prostackie chamidło” – oceniła Joanna Scheuring-Wielgus. „Zwykły prymityw i złodziej patelni” – grzmiał Tomasz Trela.

„Chamstwo, prostactwo, nienawiść do kobiet” – wymieniał Zbigniew Konwiński. Marcin Kierwiński Berkowicza nazwał „prostakiem i chamem do kwadratu”. „Niby ‘Nowa Nadzieja’, a jednak stare chamstwo” – skomentowała Małgorzata Kidawa-Błońska. Jej zdaniem Konfederacja „gardzi kobietami”. „Berkowicz to nie tylko złodziej, ale również cham i prostak” – napisał Robert Kropiwnicki. „Dno” – rzuciła krótko Barbara Nowacka. Borys Budka apelował o usunięcie Berkowicza z jego partii.

Posłowie chcą ukarania Berkowicza. „Trzeba ponosić odpowiedzialność za swoje czyny”

„Cham i prostak. Powinien wrócić po patelnię i puknąć się nią w głowę” – podkreślił Robert Biedroń. „Dno, muł i nieswoje patelnie z Ikei. Jednak nie należy przechodzić nad jego chamstwem do porządku dziennego. Trzymam kciuki za Justynę Dobrosz-Oracz w sądzie. Polska polityka osiąga kolejne poziomy piekła” – ubolewał Łukasz Kohut. Paweł Bluźniuk razem z Maciejem Tomczykiewiczem złożyli wniosek o ukaranie Berkowicza. Według Bliźniuka „trzeba ponosić odpowiedzialność za swoje słowa i czyny”.

„Mandat poselski nie daje przyzwolenia na takie zachowanie” – dodał. „Telewizja Polska stanowczo potępia skandaliczne słowa posła Konrada Berkowicza wobec Justyny Dobrosz-Oracz. Trudno o bardziej wymowny przykład sytuacji, w której brak argumentów próbuje się przykryć chamstwem, a bezsilność – seksistowską obelgą. Immunitet poselski nie jest immunitetem od kultury osobistej, a mandat poselski nie jest licencją na prostactwo i poniżanie innych ludzi” – czytamy w oświadczeniu.

Telewizja Polska potępiła wypowiedź Berkowicza do Dobrosz-Oracz. Wydano oświadczenie

„Poseł Berkowicz ma prawo nie odpowiadać na pytania dziennikarzy. Nie może jednak oczekiwać szacunku dla sprawowanej przez siebie funkcji, jeśli sam okazuje pogardę drugiemu człowiekowi. Telewizja Polska stoi po stronie Justyny Dobrosz-Oracz i udzieli jej pełnego wsparcia. W debacie publicznej można przegrać na argumenty. Poseł Berkowicz postanowił przegrać również na poziomie elementarnej przyzwoitości” – podsumowano w komunikacie.

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