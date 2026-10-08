Mejza wywołał awanturę w Sejmie. Do akcji wkroczyła Straż Marszałkowska

Łukasz Mejza od początku swojego wystąpienia postawił na prowokacyjny ton. Zamiast od razu przejść do sprawy immunitetu, zwrócił się do prowadzącej obrady Doroty Niedzieli z pytaniem o najpopularniejszą pizzę w Szwecji. Była to aluzja do głośnego ostatnio nagrania z udziałem Filipa Chajzera.

Show Mejzy w Sejmie. Ostra reakcja Niedzieli

Według posła „pytanie o pizzę było równie przydatne jak argumenty przedstawione we wniosku prokuratury dotyczącym jego immunitetu”. Łukasz Mejza przekonywał, że przez lata media przedstawiały w nieprawdziwy sposób sprawę szkoleń organizowanych przez jego firmę. Twierdził, że wszystkie zostały przeprowadzone, a on nie ma obowiązku zwracania otrzymanych pieniędzy. W jego ocenie sam wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu miał potwierdzać jego wersję wydarzeń.

Wtedy na mównicy pojawił się bukiet. Polityk poinformował, że kwiaty przyniósł jako „podziękowanie” dla prokuratora. Chwilę później zmienił jednak adresata i stwierdził, że powinien otrzymać je ktoś inny. — Pani marszałek jest z Platformy, pan prokurator realizuje zlecenia Platformy, jesteście prawie w jednej partii — mówił do Doroty Niedzieli.

Poseł zakończył wystąpienie deklaracją, że sam zrzeka się immunitetu. Na tym jednak sprawa się nie skończyła. Bukiet trafił bowiem na stół prezydialny. — Panie pośle Mejza, proszę to zabrać. Zwracam panu uwagę, że zaburza pan obrady Sejmu. Proszę zabrać te kwiaty — powiedziała prowadząca obrady.

Parlamentarzysta nie zastosował się do polecenia. Wicemarszałek ostrzegła więc, że może przerwać posiedzenie. — Jest pan w stanie kwiatami nawet kogoś obrażać, to właśnie pan zrobił — stwierdziła.

Dała posłowi dwie minuty na usunięcie bukietu, a następnie zarządziła przerwę. Łukasz Mejza opuścił salę plenarną, pozostawiając kwiaty na stole. Dorota Niedziela wróciła na salę i poinformowała, że obrady nie zostaną wznowione, dopóki poseł nie zabierze pozostawionych kwiatów. — Nie będziemy się tak bawić — oświadczyła.

Mejza wywołał awanturę w Sejmie. Obrady przerwano

Przerwa w obradach trwała około pół godziny. Ostatecznie wicemarszałek uznała zachowanie Łukasza Mejzy za naruszenie powagi Sejmu. Do usunięcia bukietu została wezwana Straż Marszałkowska, a wicemarszałkini Sejmu zapowiedziała również skierowanie sprawy do sejmowej komisji etyki.

— Oglądają nas ludzie, obywatele i widzą, w jaki sposób zachowują się posłowie. Łukasz Mejza zachował się niegodnie, nieodpowiednio — tłumaczyła.

Poseł pojawił się na sali ponownie kilkadziesiąt minut później. — Schował się pan w swoim pokoju, zamiast przyjść i zabrać kwiaty. Musiałam angażować Straż Marszałkowską, bo jest pan zwykłym tchórzem. W dużych okularach i z dużym orłem na klapie — powiedziała Dorota Niedziela.

Łukasz Mejza straci immunitet?

Incydent miał miejsce podczas debaty związanej z wnioskiem o uchylenie immunitetu Łukasza Mejzy. Postępowanie dotyczy projektów szkoleń e-learningowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Według prokuratury były poseł PiS wraz z inną osobą miał finansować przedsiębiorcom wkład własny wymagany przy udziale w organizowanych szkoleniach. Następnie do instytucji rozliczających projekty miały trafiać faktury, które (zdaniem śledczych) nie odpowiadały rzeczywiście poniesionym kosztom. Prokuratura szacuje wynikającą z tego szkodę na blisko 50 tys. zł.

Poseł twierdzi, że zarzuty wobec niego są bezpodstawne.

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