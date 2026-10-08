Specjalna jednostka na miejscu tragedii, mieszkańcy o challenge’u. „Niezbędna i kluczowa obecność”

W czwartek 8 października około godz. 9 do szkoły w miejscowości Leszczydół-Nowiny (powiat wyszkowski) wszedł 15-latek. Były uczeń ostrym narzędziem ranił trzech pracowników placówki. Wśród rannych jest dyrektor, który ujął nożownika. Pomimo reanimacji nie udało się uratować życia 37-letniej pracownicy szkoły. Rzeczniczka prasowa mazowieckiej policji podinsp. Katarzyna Kucharska w rozmowie z dziennikarzami odniosła się do głosów mieszkańców, że w internecie jest challenge.

– Pojawiły się informacje o rzekomym challenge’u. Również jesteśmy w ich posiadaniu, dlatego na miejsce przyjechali policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy już działają. To wszystko rozgrywa się w sieci, stąd obecność tych funkcjonariuszy jest niezbędna i kluczowa – tłumaczyła podinsp. Kucharska.

Atak nożownika w szkole pod Wyszkowem. Premier Donald Tusk o 15-latku z Leszczydołu-Nowin

Donald Tusk w związku z aktami przemocy w szkołach wezwał w trybie pilnym ministrów: spraw wewnętrznych i administracji, cyfryzacji, edukacji narodowej i zdrowia, a także koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. – Istnieje ryzyko, to się niesie po internecie i za chwilę powiem o działaniach, jakie musimy podjąć i jakich nie musimy podjąć i to z jakiego powodu, ale bardzo obawiamy się tego ponurego fenomenu naśladownictwa – powiedział premier.

– Musimy zdać sobie sprawę i tu będę zwracał się do ministra Kierwińskiego, do komendanta Boronia, żeby biorąc pod uwagę ryzyko, groźbę naśladownictwa i jakieś radykalnie niemądrych challengów, wynikających z tych dotychczasowych dramatycznych zdarzeń, proszę aby nie tylko zwiększono liczbę patroli w pobliżu każdej polskiej szkoły, wiem że to trudne zadanie, ale właściwie od pewnego czasu policja stara się być obecna przynajmniej raz dziennie, patrolować okolice szkoły – mówił Tusk.

Donald Tuskwezwał ministrów na pilną naradę. „Sytuacja się zmieniła”

Szef rządu zaznaczył, że „sytuacja się zmieniła”. Tusk chciałby decyzji, aby „policja nie czekając na interwencje, tylko w ramach rutynowego patrolu, przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz”. Premier wspomniał też o zawetowaniu ustawy przez Karola Nawrockiego. – Gdyby dzisiaj ten młodociany nożownik transmitował zbrodnię w internecie, to nie moglibyśmy tej treści zablokować, ponieważ nie dostaliśmy tego narzędzia prawnego do ręki – podkreślił Tusk.

Czytaj też:

19-letni uczeń wszedł do szkoły z ładunkiem wybuchowym. „Tylko to uniemożliwiło detonację” Czytaj też:

Horror w polskiej szkole. Nożownik ranił co najmniej siedem osób