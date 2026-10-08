Krążą zdjęcia wpisów paskowego TV Republika w kontekście ataków w szkołach. „Skandaliczne”

W czwartek (8 października) do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w m. Leszczydół-Nowiny pod Wyszkowem wszedł 15-latek z nożem. Ostrym narzędziem miał zaatakować trzy osoby – w tym 37-letnią pracownicę placówki, która niestety w wyniku odniesionych ran zmarła. Podejrzany wszystko filmował.

Warto zaznaczyć, że być może udaremniono kolejny atak, do którego mogło dojść (ponownie) na Mazowszu – w Sierpcu. Policjanci weszli do mieszkania 17-latka, w którym znaleźli dwa noże. „Śledczy zabezpieczyli również jego telefon komórkowy, w którym natrafiono na wyszukiwanie informacji dot. planowanego ataku” – przekazała lokalna komenda.

Wczoraj w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek wszedł do szkoły z ładunkiem wybuchowym domowej roboty w plecaku i ostrym narzędziem. W zdarzeniu ucierpiało 10 osób, w tym sam podejrzany 19-latek.

Nowe informacje ws. tragedii przekazywane są na bieżąco przez ogólnopolskie media – w tym stację Tomasza Sakiewicza. Telewizja Republika raz za razem uderzała przy tym w premiera – przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej – jak i ministerstwo edukacji narodowej – resort Barbary Nowackiej.

Nożownicy w polskich szkołach. Paskowy TV Republika uderzał w Donalda Tuska i Barbarę Nowacką. „Robią politykę na ludzkiej tragedii”

Na platformie X opublikowano kadry tego, co wyemitowane zostało przez TV Republikę przy okazji publikowania materiałów o wstrząsających i tragicznych zdarzeniach. Gdy reporter relacjonował atak w m. Leszczydół-Nowiny, tzw. „paskowy” na dole ekranu umieścił taki komentarz: „[Donald] Tusk, zamiast psychiatrii dziecięcej, finansuje rządową propagandę – teraz zwołał pilną naradę w obliczu serii ataków w szkołach”. Niedługo później pojawił się kolejny wpis: „Od 2024 r. TVP w likwidacji dostała 4,5 mld zł – te pieniądze mogły zostać wydane na psychiatrię dziecięcą”. „Pokazujemy to, co dzieje się w państwie Tuska” – stwierdził pracownik stacji, sugerując zdaje się, że gdyby władza była w innych rękach, to nic takiego nie miałoby miejsca.

W kontekście obu ataków – w Ostrołęce i Wyszkowie – paskowy także był „w formie”: „Tusk, zamiast psychiatrii dziecięcej, finansuje rządową propagandę i lewacką edukację Nowackiej w szkołach”.

Do sprawy odniosła się ekspertka – m.in. działaczka na rzecz edukacji obywatelskiej od najmłodszych lat – Alicja Defratyka. W jej opinii powyższy wpis „jest skandaliczny”. „Prawo i Sprawiedliwość i TV Republika na ludzkiej tragedii znowu robią politykę. PiS, który całkowicie wycofał państwowe finansowanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116 111, podzielił naród i obudził złe demony w ludziach, teraz za pośrednictwem swojej szczujni Telewizji Republika, o serię ataków w szkołach oskarża premiera Tuska i ministrę Nowacką” – zwróciła uwagę na platformie X.

„ Szczucie, szerzenie kłamstw, nawoływanie do nienawiści”

Autorka projektu edukacyjnego Ciekawe Liczby kontynuowała: „Kłamią, że obecny rząd nie finansuje psychiatrii dziecięcej, podczas gdy ten właśnie znacząco zwiększył te nakłady w porównaniu z okresem rządów PiS i przywrócił finansowanie Telefonu Zaufania – 116 111. (...) Telewizja Republika już dawno powinna zostać zlikwidowana za szczucie, szerzenie kłamstw, nawoływanie do nienawiści i rozpowszechnianie ruskiej propagandy!” – uważa Defratyka.

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