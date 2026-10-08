Nikodem Rachoń rośnie w siłę. W PiS widzą dla niego kluczową placówkę

Nikodem Rachoń, doradca prezydenta Karola Nawrockiego i prywatnie brat dyrektora programowego TV Republika Michała Rachonia, umacnia swoją pozycję w obozie prawicy – opisuje „Newsweek”. O jego wpływach ma świadczyć między innymi udział w marcowej rozmowie Donalda Trumpa z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w Gabinecie Owalnym.

– Za zamkniętymi drzwiami od nas był tylko Nikodem. To o czymś świadczy – powiedział tygodnikowi jeden z polityków PiS.

Rachoń na spotkaniu Trumpa z Kosiniakiem-Kamyszem

Do spotkania doszło 2 marca podczas wizyty szefa MON w Waszyngtonie. Władysław Kosiniak-Kamysz uczestniczył w uroczystości pośmiertnego nadania Medalu Honoru sierżantowi sztabowemu Michaelowi Ollisowi, który w 2013 roku zginął w Afganistanie, osłaniając polskiego żołnierza Karola Cierpicę.

Po ceremonii Donald Trump zaprosił polskiego wicepremiera do Gabinetu Owalnego. W rozmowie uczestniczył również Nikodem Rachoń. Jak podaje „Newsweek”, także on miał zostać osobiście zaproszony przez amerykańskiego prezydenta.

Przebieg spotkania stał się później przedmiotem politycznego sporu. Rachoń zapewniał w TV Republika, że jedynym tematem była stała baza wojsk amerykańskich w Polsce. Donald Tusk twierdził natomiast, że rozmowa dotyczyła również polskiej polityki wewnętrznej.

Dominika Wielowieyska informowała w TOK FM, że Trump miał sugerować Kosiniakowi-Kamyszowi utworzenie koalicji z prawicą. W takim układzie nowy rząd mógłby – według tej relacji – liczyć na pełne wsparcie amerykańskiej administracji. Rachoń określił te doniesienia jako „haniebne insynuacje”.

„Newsweek” zaznacza, że podczas spotkania bez wątpienia rozmawiano o amerykańskiej bazie. Nie wyklucza jednak, że mogła pojawić się także sugestia dotycząca zmiany układu rządowego w Polsce.

Kontakty ze środowiskiem MAGA

Nikodem Rachoń w latach 2020–2024 pracował w Ambasadzie RP w Waszyngtonie, gdzie zajmował się między innymi komunikacją. Po zmianie władzy wrócił do Polski i został doradcą w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy oraz zastępcą szefa Biura Polityki Międzynarodowej.

Po objęciu urzędu przez Karola Nawrockiego związał się z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, a następnie został etatowym doradcą prezydenta. Jego głównym obszarem działalności pozostają relacje ze Stanami Zjednoczonymi.

Rozmówcy „Newsweeka” przekonują, że podczas pracy w Waszyngtonie Rachoń zbudował rozległe kontakty w środowisku MAGA oraz wśród amerykańskiej Polonii. Dziś mają one stanowić jeden z jego najważniejszych politycznych atutów. – Nikodem jest tam bardzo wpływowy na odcinku amerykańskim – ocenił jeden z rozmówców tygodnika.

Rywalizacja z Marcinem Przydaczem

Według „Newsweeka” w Pałacu Prezydenckim trwa rywalizacja między Rachoniem a szefem Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem. Obaj mają zabiegać o pozycję najważniejszego współpracownika prezydenta w sprawach amerykańskich i nie utrzymywać dobrych relacji.

Przydacz jest wskazywany w PiS jako potencjalny minister spraw zagranicznych w przypadku powrotu partii do władzy. Rachoń ma być natomiast typowany do kierowania polską ambasadą w Waszyngtonie.

Wcześniej Radosław Sikorski twierdził, że Karol Nawrocki przedstawił mu Rachonia jako kandydata na ambasadora. Przydacz zakwestionował tę wersję. Przekonywał, że kandydatura na placówkę w Waszyngtonie została wcześniej uzgodniona z szefem MSZ, a porozumienie zablokował Donald Tusk. Sugerował jednocześnie, że uzgodnioną osobą nie był Rachoń.

Z informacji „Newsweeka” wynika jednak, że część polityków PiS traktuje jego kandydaturę jako niemal oczywistą. – Jeśli PiS wygra wybory i przejmiemy władzę, to Nikodem Rachoń pojedzie na ambasadora w USA – stwierdził rozmówca tygodnika.

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