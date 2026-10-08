Wrócą przepisy sprzed wyroku TK ws. aborcji? Dwa projekty w grze

8 października odbyło się posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dot. prawa do przerywania ciąży. Szefową sejmowego ciała jest Dorota Łoboda (Koalicja Obywatelska), a wiceprzewodniczącymi: Anna Żukowska (Lewica), Urszula Nowogórska (Polskie Stronnictwo Ludowe), Ewa Szymanowska (Centrum) i Karina Bosak (Konfederacja).

KO i Nowa Lewica obiecały swoim wyborcom, że doprowadzą do liberalizacji prawa aborcyjnego, jednak prace w tym kierunku szły bardzo wolno. Dopiero w czwartek, w trakcie obrad NPC, politycy poparli częściowe zniesienie odpowiedzialności karnej za tzw. pomocnictwo (czyli uczestniczenie w procesie prowadzącym do przerwania ciąży), jak i powrót do prawa, jakie obowiązywało w Polsce przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, po którym wybuchły ogólnokrajowe protesty.

Komisja chce, by aborcja była możliwa w sytuacji ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu, jak i nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu dziecka. Przez wyrok TK branie pod uwagę tej przesłanki przestało być możliwe.

Prawo aborcyjne. Większość członków komisji „za” projektami. Anna Żukowska liczy, że posłowie podobnie zachowają się wkrótce na sali plenarnej

KO i NL chcą ponadto, by poddanie się zabiegowi było możliwe do 12. tygodnia ciąży – na życzenie kobiety. Redakcja Radia ZET zwróciła jednak uwagę, że część zmian może być zaakceptowana przez posłów, bo pozostałe nie mają wymaganej większości.

Za dwa tygodnie parlamentarzyści pochylą się nad projektami mającymi poparcie komisji nadzwyczajnej. Dziś „za” zagłosowało 16 posłów i posłanek. Pięcioro polityków było „przeciw”.

Żukowska, która rano gościła w studiu Polsatu News, w kontekście posiedzenia dot. aborcji, przyznała, że „Polki są wkurzone”.

Zapytana, czy izba niższa Parlamentu zaakceptuje projekty, w odpowiedzi zachęciła polityków, by nie byli ws. bierni. – To jest coś, co trzeba przeciąć, co trzeba pokazać jasno, jednoznacznie, nie udawać, nie kluczyć i pokazać to po prostu w głosowaniu na sali plenarnej – podkreśliła.

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